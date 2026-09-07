"Это политическое решение": Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Причиной своего ухода он назвал "политическое решение".

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Он также заявил, что его позиция в отношении обвинений остается неизменной.

"Подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. Это политическое решение. И я принял его осознанно. Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния. Моя позиция в отношении обвинений остается неизменной. Благодарю коллег, которые честно выполняют свою работу. Тех, кто представляет обвинение в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства. Ваша работа ни в коем случае не должна обесцениваться", – говорится в его сообщении.

Что предшествовало

Незадолго до этого, во время общения с журналистами Руслан Кравченко заявлял, что не планирует самостоятельно покидать свой пост, однако готов уйти в отставку, если об этом попросят президент Украины Владимир Зеленский или Верховная Рада. Он отмечал, что на данный момент не видит оснований для того, чтобы самостоятельно покидать свой пост.

В то же время он добавил, что готов это сделать в случае соответствующего решения руководства государства и парламента.

"Я не собираюсь уходить в отставку, но если меня попросят мои коллеги, президент Владимир Зеленский и Верховная Рада – я это сделаю", – говорил генпрокурор.

Также Кравченко ранее заявлял, что не имеет отношения к возможному "крышуванию" незаконных колл-центров. Он также сообщал о намерении освободить фигуранта операции Сергея Кропиву и сообщил, что 8 сентября посетит заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Ожидается, что в ходе встречи могут обсудить ситуацию вокруг ОГП и расследование по делу "Карфаген".

Напомним, во время того же разговора с журналистами Кравченко заявлял, что охрана сначала не впускала детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в Офис генпрокурора для проведения обысков. Якобы оперативники не сообщали, какие кабинеты они планируют обыскать, и не хотели показывать постановления об обыске.

Как сообщал OBOZ.UA, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что Сергей Кропива действовал не без ведома своего высшего руководства. В частности, там утверждают, что он пользовался "полной поддержкой" генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

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