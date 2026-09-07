В Киеве сократят комендантский час и разрешат движение поездов метро по Южному мосту: когда начнет действовать это решение. Все подробности

В столице с 10 сентября будет сокращен комендантский час. Общественный транспорт теперь будет работать дольше, а в график работы метрополитена в период тревог внесены изменения.

Видео дня

Об этом киевский мэр Виталий Кличко сообщил в своём Telegram-канале. Соответствующее решение было принято Советом обороны Киева.

Что известно

"Совет обороны Киева принял сегодня решение в соответствии с постановлением правительства и некоторыми инициативами города относительно функционирования городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации с безопасностью в столице", – говорится в сообщении.

Так, комендантский час, по решению правительства, будет сокращен – он продлится с 1:00 до 5:00. Эти изменения вступят в силу с полуночи 10 сентября. Соответственно, график работы общественного транспорта в столице будет продлен на 1 час.

Кроме того, он рассказал о решении относительно перевозки пассажиров по открытым участкам Киевского метрополитена во время желтого и красного уровней угрозы:

во время желтого уровня угрозы без ограничений будет работать Сирецко-Печерская линия (зеленая ветка метро). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег).

(зеленая ветка метро). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег). при красном уровне угрозы зеленая ветка будет курсировать между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Славутич" – "Красный хутор".

между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Славутич" – "Красный хутор". Святошинско-Броварская линия (красная ветка) будет работать, как и ранее, в ограниченном режиме. Перевозка пассажиров будет осуществляться по подземному участку от станции метро "Академгородok" до "Арсенальной".

Уведомления об уровне угроз (тревог) уже работают в городском мобильном приложении "Киев Цифровой".

Наземный общественный транспорт и в дальнейшем будет курсировать без ограничений. Кличко напомнил, что город уже организовал дополнительный автобусный маршрут, дублирующий маршрут красной ветки метро. Он курсирует постоянно от станции метро "Дворец спорта" через станцию метро "Арсенальная" до станции метро "Лесная".

Также принято решение о режиме движения транспорта по мостовым переходам через реку Днепр во время воздушной тревоги:

Движение по Южному мосту во время воздушной тревоги будет разрешено без ограничений. Но с технологической перекрытием на полчаса после объявления тревоги и на полчаса после отбоя. При этом во время воздушной тревоги въезд на Южный мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука будет закрыт;

во время воздушной тревоги будет разрешено без ограничений. Но с технологической перекрытием на полчаса после объявления тревоги и на полчаса после отбоя. При этом во время воздушной тревоги въезд на Южный мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука будет закрыт; Дарницкий мост, мост Патона, мост "Метро", Северный мост – будут работать без изменений ;

; Подольско-Воскресенский мостовой переход будет работать с технологическим перекрытием на полчаса после объявления тревоги и на полчаса после отбоя. С изменением организации дорожного движения (введение реверсного движения).

"Напомню, согласно решениям Совета обороны Киева, движение транзитного крупногабаритного транспорта во время комендантского часа разрешено уже с 3 сентября. Также во время комендантского часа (из-за того, что многие поезда опаздывают) город организует 4 автобусных маршрута для перевозки людей с центрального железнодорожного вокзала", – добавил Кличко.

Кроме того, принято решение об ограничении проведения массовых мероприятий в городе. В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий.

Мэр добавил, что график работы заведений общественного питания, развлекательных заведений и ТРЦ при этом не изменяется.

Субъекты хозяйствования разных форм собственности могут осуществлять деятельность в соответствии с решением правительства.Город при желтом уровне опасности предоставлять необходимые услуги киевлянам. В частности, будут работать ЦНАПы и учреждения, предоставляющие социальные услуги.Учебные заведения и медицины города будут работать по определенным ранее протоколам безопасности.

"Все эти изменения вводятся в Киеве с 0:00 часов 10 сентября. Город предпринимает необходимые организационные меры по внедрению принятых решений", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, с 6 сентября 2026 года в Киеве заработала дифференцированная система оповещения о воздушных угрозах. Отныне в сообщениях жителям столицы будут указывать не только факт опасности, но и её конкретный вид и уровень.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!