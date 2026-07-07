Усик отказался от трех боев: стало известно, где и с кем украинец подерется в последний раз в карьере

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) окончательно определился с тем, что проведет свой заключительный бой на профессиональном ринге в конце нынешнего года или начале следующего. А наиболее вероятным соперником украинца станет американский нокаутер-ветеран Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО).

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Об этом информирует авторитетное издание Ring Magazine. По его данным, Усик окончательно отказался от третьего поединка против Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) и реванша с Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Кроме того, Александр отбросил идею боя с победителем противостояния Даниель Дюбуа (22-3, 21 КО) – Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).

Таким образом, Усик полностью сосредоточился на переговорах с командой Уайлдера, которые находятся в продвинутой стадии. Ожидается, что вскоре стороны подпишут контракт на бой, который примут США.

Альтернативным вариантом является легендарный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс, но украинец отдает предпочтение боксерскому поединку.

Напомним, в конце июня Усик решил отказаться от всех чемпионских поясов. После этого промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере нашего боксера. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Также стало известно, что один из поясов украинца достался россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса. Также медиа назвали двух вероятных соперников нашего соотечественника.

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