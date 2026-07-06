Тищенко будет судить суд. Это его ответственность. Но демократия не работает, если ответственность несет только избранный, а избиратель каждый раз начинает с чистого листа. Ведь между Тищенко 2019 года и следующим Тищенко 2029 года разница будет лишь в фамилии. Если мы не научимся помнить свой выбор, история будет каждый раз выставлять новых "котлетов", а затем столь же торжественно сажать их на скамью подсудимых.

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Предупреждали заранее

Судебный процесс над Николаем Тищенко – повод задать неудобный вопрос. Не только "за что судят депутата", но и "кто его туда привел". Ведь на скамье подсудимых, кроме самого нардепа, символически должна была бы сидеть еще как минимум треть избирателей 219-го округа – те, кто, находясь в полном сознании и дееспособности, в свое время проголосовал за Колю "Котлету", он же Коля "Оболонский".

Эти избиратели ещё до дня голосования могли узнать, за кого отдают голос. "Oboz" об этом писал – и, судя по просмотрам, информация доходила до жителей округа.

Издание предупреждало: кандидат в народные депутаты Николай Тищенко – это тот самый "Коля Оболонский", который фигурировал в ряде уголовных дел – сначала как бригадир ОПГ Савлохова ("Савлохи"), а впоследствии – собственной группировки.

Судя по материалам, которые тогда были в открытом доступе:

одно из дел касалось разбоев, вымогательства и торговли героином;

в другом говорилось, что гражданин Армении Спартак Григорян якобы поставлял крупные партии героина в Киев и реализовывал их через "Колю Оболонского";

Тищенко приписывали сбыт угнанных автомобилей ОПГ Савлохова и взыскание долгов;

он фигурировал в материалах по двум убийствам. Об одном из этих эпизодов публично рассказывал народный депутат Лерос, где Тищенко якобы убил мужчину;

в 1999 году будущий кандидат в депутаты находился в розыске.

И за такого человека сознательно проголосовала почти треть избирателей округа. И вот что из этого вышло.

Сначала было смешно

На Рождество Тищенко поздравил украинцев с Пасхой.

28 июля поздравил с Днём Независимости, который отмечают 24 августа.

Признаемся, Тищенко нередко что-то путал, как в том анекдоте: король принял испанского посла за китайского и провел с ним дружескую беседу. Поэтому на оценке депутатского IQ останавливаться не будем.

Потом стало грустно

В начале полномасштабного вторжения Тищенко героически оказался… в Закарпатье, став "героем" Мукачевского котла.

Затем перепутал Лиман Донецкой области с арабской страной, поздравив украинцев с "освобождением Ливана".

Далее последовала легендарная "служба" в ТрО Пхукета – служебная командировка в Таиланд, где он, судя по всему, усерднее всего трудился в тёплых океанских водах.

А потом стало совсем горько

По одной из версий, прозвище "Котлета" он получил из-за раздачи денег другим депутатам: на сленге "котлета" – это 10 тысяч долларов.

Тищенко обвиняли в попытке незаконной приватизации Усть-Дунайского порта, попытках установить контроль над Закарпатской таможней, а впоследствии — в стремлении "крышевать" колл-центровый бизнес владельцев "Химпрома" – наркокартеля, происходящего из РФ.

"Химпром", по имеющимся данным, с 2014 года при координации спецслужб РФ разворачивает свою деятельность в Украине. "Химпрому" приписывают торговлю тяжелыми наркотиками, а также управление колл-центрами, занимающимися финансовым мошенничеством – выманиванием у людей номеров карт и секретных кодов для списания средств. Среди ключевых "потребителей" этих схем называют военных. "Химпром" собирался выкачивать деньги у обычных людей, часто – последние копейки, а Тищенко хотел это прикрывать.

По имеющейся информации, речь шла о вознаграждении в один миллион долларов за "комфортные условия" для этого "бизнеса". Была ли достигнута договоренность – неизвестно. Но благосостояние самого народного депутата за это время заметно выросло: у него под боком недвижимость, несколько "Мерседесов", которые не помещались в декларацию.

Правда, часть этой роскоши досталась и избирателям округа: одной из своих поклонниц, бабе Кате, он подарил машинку. Теперь весь Святошинский район Киева просто обязан проголосовать за "Котлету"-"Оболонского"…

Речь идет не об одном депутате

Подобные истории случаются не только со "слугами" и не только с Тищенко. Именно поэтому каждый раз стоит называть округ, избравший депутата. Чтобы избиратели также чувствовали ответственность за свой выбор, а здравомыслящие граждане могли дать им оценку.

Ответственность избирателя – это один из инструментов, способных сформировать зрелую нацию. Ведь она, эта зрелая нация, начинается не с наказания политика, а с памяти избирателя.

У Тищенко ещё будет возможность сказать последнее слово в суде. Хотелось бы когда-нибудь услышать последнее слово и от тех, кто семь лет назад решил, что "Коля Котлета" – это хорошая кандидатура для Верховной Рады. Потому что если после всего увиденного они снова проголосуют так же, проблема давно уже не в Тищенко. Проблема – в избирателях… По крайней мере, в части из них…