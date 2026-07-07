Польша месяцами рассказывала о своей бесспорной лидирующей роли в поддержке Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

Видео дня

Риторика звучала агрессивно: мол, именно Варшава несла самое тяжелое бремя помощи и поэтому имеет право говорить с Киевом на языке требований, а не партнерства.

Теперь польское правительство наконец-то рассекретило реальные цифры своей военной помощи.

Оказалось, что общая сумма составляет около трех с половиной миллиардов евро за четыре года войны. Это серьёзная сумма сама по себе, и ею стоит гордиться.

Но она отнюдь не тянет на позицию мирового лидера по оказанию поддержки, которую польская сторона так настойчиво себе приписывала.

По методологии Кильского института, который ведет самую подробную базу данных о международной помощи Украине, Польша оказывается где-то на двенадцатом месте среди доноров. Не в топ-десятке, даже не близко.

Впереди неё уверенно идут Соединённые Штаты, структуры Евросоюза, Германия, Великобритания, Япония, Канада, Дания, Нидерланды, Швеция и Норвегия

И даже Франция, которую обычно критикуют за медлительность, успела обогнать польский показатель.

Хочется сказать уважаемым соседям одну простую вещь.

Если так сильно хочется войти в десятку самых щедрых доноров, путь туда лежит через увеличение реальной помощи, а не через ультиматумы и требования территориальных уступок под предлогом деэскалации.

Поэтому начните с того, что наконец-то передайте нам давно обещанные МиГ-29.