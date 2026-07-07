АРМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ для воюющей УКРАИНЫ из частных вузов орденоносца путина КИВАЛОВА

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или как "Слуги народа" защищают "образовательную киваловщину"?!

С 1 июля 2026 года стартовала вступительная кампания в вузы Украины. И вот выяснилось, что едва ли не самыми активными в рекламе своих образовательных услуг оказались частные учебные заведения печально известного поклонника "русского мира" и орденоносца путина Кивалова. Напомню, что при содействии предыдущих и нынешних властей, в частности Министерства образования, Кивалов продолжает получать лицензионные объемы заказов на подготовку бакалавров и магистров для своих частных вузов – Международного гуманитарного университета (символично, что этим одесским МГУ владели юридические лица с Багамских островов), а теперь просто Международного университета, Киевского университета интеллектуальной собственности и права и ещё десятка региональных филиалов, включая Международный гуманитарный колледж Лондона. А еще не забываем, что Кивалов приветствует нас (и реально руководит) в качестве президента Национального университета "Одесская юридическая академия".

Но самое печальное, если не сказать самое страшное, заключается в том, что основная специализация этой образовательной фабрики – это подготовка специалистов в области НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (для СБУ, ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС…) и ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Нацполиция, прокуратура, суды, адвокаты…)

Как это может быть, – спросите вы, – что в условиях войны против российской орды убийц, варваров и мародеров специалистов в таких ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫХ стратегических сферах готовит орденоносец путина и пропагандист "идеологии русского мира"?

А всё очень просто. Образовательную деятельность юридических университетов, и не только киваловских, взял под твёрдую и надёжную опеку председатель ВРУ Стефанчук; его брат – тоже народный депутат – оберегает от переизбрания главу Союза адвокатов – соратницу Медведчука Изовитову, а лидер "Слуг народа" Арахамия возглавляет наблюдательный совет киваловского Киевского университета интеллектуальной собственности и права. Более того, дружеское сотрудничество Кивалова и Стефанчука привело к созданию Международного гуманитарного колледжа Лондона, как структуры частного киваловского Международного университета, который они пафосно назвали "первым в истории украинским университетом в Великобритании".

Вот так и живём:

на словах власть – мазепинцы, петлюровцы и бандеровцы, а по факту – друзья и соратники "русскомировцев" Кивалова и К.

Справочно.

2004 год – Кивалов, как один из архитекторов кучмовского олигархата, удостоенный всех возможных и невозможных наград и званий, в качестве председателя ЦИК объявляет Януковича "президентом".

После победы "Оранжевой революции" против него возбуждают уголовное дело за фальсификацию выборов.

2005 год – президент Ющенко подписывает ему свою фотографию с поздравительной надписью, а председатель ЦИК Шаповал вручает Кивалову грамоту и юбилейную медаль.

(Ради объективности также упомянем, что Порошенко в 2002 году защитил кандидатскую диссертацию именно в Академии Кивалова).

2010 год – После победы Януковича на президентских выборах Кивалов – идеолог "судебной реформы", вновь председатель Комитета по вопросам правосудия и соавтор печально известного Закона о региональных языках, принятого в 2012 году.

2014 год – После "Революции достоинства" СБУ во главе с Наливайченко возбуждает уголовное дело против Кивалова по обвинению в сепаратизме.

Генеральный прокурор Махницкий посещает Одесскую юридическую академию и получает награду из рук Кивалова, а впоследствии, уже в статусе экс-прокурора, защищает диссертацию в Академии Кивалова.

Уголовное дело закрыто.

2019 год – Кивалов сохраняет своё неформальное влияние на судебную систему и должности в трёх университетах при президенте Зеленском. "Слуги народа" Стефанчук, Арахамия и К. берут под свою опеку "образовательную империю Кивалова".