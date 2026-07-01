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WBA официально исключила Усика из рейтинга, сделав чемпионом россиянина

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,5 т.
Наш боксер больше не обладает титулом
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Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик больше не числится в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе после добровольного отказа от чемпионских поясов. В результате россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) получил статус полноценного чемпиона мира по версии организации.

WBA обновила рейтинг супертяжелого дивизиона, исключив из него Усика. На опубликованной версии рейтинга украинец отсутствует, а Гассиев указан в качестве чемпиона мира.

Рейтинг WBA

Изменения стали следствием решения Усика отказаться от титулов WBA, WBC и IBF в конце июня 2026 года. Украинский боксер ранее объяснил, что хочет освободить дивизион от обязательных защит и сосредоточиться на подготовке к своему последнему поединку в карьере.

До повышения Гассиев владел титулом регулярного чемпиона WBA. Этот пояс россиянин завоевал в декабре 2025 года, когда нокаутировал болгарина Кубрата Пулева. После отказа Усика от главного титула организация автоматически присвоила Гассиеву статус единственного чемпиона по своей версии.

Гассиев (справа) победил Пулева

История противостояния боксеров насчитывает восемь лет. В июле 2018 года Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале Всемирной боксерской суперсерии и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Теперь россиянин получил чемпионский пояс супертяжелого дивизиона без очного боя с украинцем.

Александр Усик с чемпионскими поясами.

После ухода Усика из числа чемпионов произошли изменения и по другим версиям. Полноценным чемпионом WBC стал обладатель временного титула Агит Кабайел, а пояс IBF остался вакантным и будет разыгран между претендентами. По данным WBA, первую защиту титула Гассиев проведет 11 июля в Москве против француза Тони Йоки.

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WBAАлександр УсикМурат Гассиев
Редакционная политика