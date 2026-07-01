WBA официально исключила Усика из рейтинга, сделав чемпионом россиянина

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик больше не числится в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе после добровольного отказа от чемпионских поясов. В результате россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) получил статус полноценного чемпиона мира по версии организации.

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WBA обновила рейтинг супертяжелого дивизиона, исключив из него Усика. На опубликованной версии рейтинга украинец отсутствует, а Гассиев указан в качестве чемпиона мира.

Изменения стали следствием решения Усика отказаться от титулов WBA, WBC и IBF в конце июня 2026 года. Украинский боксер ранее объяснил, что хочет освободить дивизион от обязательных защит и сосредоточиться на подготовке к своему последнему поединку в карьере.

До повышения Гассиев владел титулом регулярного чемпиона WBA. Этот пояс россиянин завоевал в декабре 2025 года, когда нокаутировал болгарина Кубрата Пулева. После отказа Усика от главного титула организация автоматически присвоила Гассиеву статус единственного чемпиона по своей версии.

История противостояния боксеров насчитывает восемь лет. В июле 2018 года Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале Всемирной боксерской суперсерии и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Теперь россиянин получил чемпионский пояс супертяжелого дивизиона без очного боя с украинцем.

После ухода Усика из числа чемпионов произошли изменения и по другим версиям. Полноценным чемпионом WBC стал обладатель временного титула Агит Кабайел, а пояс IBF остался вакантным и будет разыгран между претендентами. По данным WBA, первую защиту титула Гассиев проведет 11 июля в Москве против француза Тони Йоки.

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