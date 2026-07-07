«Супер Эль-Ниньо» может оказаться даже хуже, чем ожидалось: в чём причина

Уже несколько месяцев ученые внимательно следят за таким явлением в Тихом океане, как Эль-Ниньо, которое в этом году, как ожидается, станет одним из самых интенсивных за всю историю наблюдений и поэтому было названо "супер-Эль-Ниньо". Оно может привести к экстремальным последствиям — наводнениям, засухам, жаре — поскольку оказывает большое влияние на погоду.

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Ожидается, что пика своей интенсивности Эль-Ниньо достигнет к концу осени – началу зимы. Об этом сообщило издание CNN.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо – это периодический погодный цикл, который характеризуется более высокими, чем обычно, температурами океана в экваториальной тропической части Тихого океана, а также соответствующими изменениями погодных условий в этом регионе. Эти изменения впоследствии приводят к глобальным последствиям.

Во время явлений Эль-Ниньо из океана в атмосферу переносится огромное количество тепла, из-за чего повышается средняя глобальная температура и увеличивается вероятность экстремальных погодных явлений во всем мире.

В этом году ожидается, что явление будет более интенсивным, чем обычно

Синоптики предупреждают, что Эль-Ниньо в течение следующих нескольких месяцев может быстро усиливаться в тропической части Тихого океана, а своего пика достигнет к концу осени – началу зимы. Из-за своей интенсивности его уже назвали "супер-Эль-Ниньо".

Некоторые компьютерные модели прогнозируют, что нынешний Эль-Ниньо может оказаться сильнее любого другого явления, начиная как минимум с 1950 года.

"Я думаю, что справедливо будет сказать, что в зависимости от модели прогнозы близки к беспрецедентным", – сказал ученый-атмосферолог из Колумбийского университета Майкл Типпетт.

Какое влияние это может оказать на окружающую среду

Эль-Ниньо может вызвать различные природные явления, такие как наводнения в одних регионах и засуха в других, а также волны жары и другие последствия.

Помимо стихийных бедствий, связанных с погодой, явления Эль-Ниньо также могут влиять на сельское хозяйство, например, на урожайность риса в Индии.

"Известно, что Эль-Ниньо снижает урожайность риса в Индии и других частях Азии, что может привести к инфляции цен на продукты питания", – говорится в материале.

Призывают подготовиться к последствиям

Всемирная метеорологическая организация, являющаяся метеорологическим подразделением Организации Объединенных Наций, призывает подготовиться к возможным последствиям, которые может вызвать Эль-Ниньо. Организация также стремится мобилизовать учреждения ООН для прогнозирования потенциальных экстремальных явлений на случай, если потребуется гуманитарное реагирование.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что ученые впервые за 150 лет зафиксировали аномалию в Тихом океане. Если прогнозы оправдаются, аномалия способна существенно повлиять на погоду во многих регионах мира уже в конце 2026 года и в 2027 году, вызвав волны жары, наводнения, засухи и изменение траекторий штормов.

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