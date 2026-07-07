Эти украинские фамилии указывают на то, что в роду были янычары, рекруты или гусары

Часть украинских фамилий может свидетельствовать о том, что предки их носителей служили в иностранных армиях или были связаны с определенными воинскими подразделениями. Происхождение родовых имен исследовал украинский языковед Юлиан Редько, который проследил их связь с воинскими званиями, родами войск и системой рекрутской службы.

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О происхождении таких украинских фамилий говорится в работе "Современные украинские фамилии". OBOZ.UA обобщил перечень родовых имен военного происхождения.

Какие фамилии связаны со службой в польской и турецкой армии

Некоторые украинские фамилии происходят от названий воинских формирований или должностей, существовавших в Польше и Османской империи. Так, фамилию Посполитак связывают с польским pospolite ruszenie — всеобщим ополчением, а Ритаровский — с польскими рейтарами.

Турецкое происхождение имеют фамилии Чавс и Чаус, которые происходят от названия султанского посыльного или слуги. К этой же группе относится фамилия Янчаренко, которую связывают со словом "янычар", а также Арнаут — историческим названием представителей отдельных христианских воинских формирований в Османской империи.

Какие фамилии возникли в период рекрутской повинности

В конце XVIII века на украинских землях, находившихся под властью Российской и Австро-Венгерской империй, была введена обязательная военная служба. Именно тогда сформировался ряд фамилий, связанных с рекрутской службой.

От слова "солдат" происходят фамилии Солдат, Савдяк, Солдан и Солдатенко. В западных регионах распространились фамилии Жовнир, Жовнирович и Жовнирчук, образованные от исторического названия военнослужащего – "жовнир". Также с рекрутским набором связывают фамилии Новобранец и Рекрут.

Фамилии, происходящие от родов войск и воинских званий

Военная служба оставила след и в фамилиях, образованных от названий отдельных подразделений. К ним относятся Гренадир, Гусар, Гусарец, Гусаревич, Гузарский, Райтер, Райтман, Пехота, Пихур, Пихура и Пишак.

Другие фамилии происходят от военных профессий или должностей, в частности Боцман, Калавур, Шельвах и Капраль.

Отдельную группу составляют фамилии, образованные от офицерских чинов. Среди них — Оберлейтнер, Капитан, Капитанец, Капитанчук, Майор, Однорал, а также Форись и Форисяк, которые связывают с названием офицерского слуги.

Юлиан Редько отмечал, что хотя царская и императорская армии давно перестали существовать, память об этом историческом периоде сохранилась в украинских родовых фамилиях, которые и сегодня напоминают о военном прошлом отдельных семей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские фамилии порой скрывают истории о непростых судьбах предков и трудностях, с которыми они сталкивались. Некоторые из таких фамилий сохранились до наших дней, хотя и стали редкими.

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