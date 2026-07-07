Саммит НАТО в Анкаре: основные противоречия между союзниками, непростые решения по Украине и будущее Альянса. Интервью с Котовым

Саммит НАТО в Анкаре 7-8 июля может стать одним из самых важных для Альянса с момента начала полномасштабной войны России против Украины. Впрочем, на этот раз главная интрига заключается уже не только в сдерживании Кремля или объемах помощи Киеву. Впервые за много лет союзники вынуждены искать ответы на гораздо более широкий вопрос: как сохранить единство НАТО в условиях непредсказуемости американской политики и постепенной трансформации роли США в мировой системе безопасности.

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Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что Альянс подходит к саммиту с лучшими за десятилетие военно-экономическими показателями. Практически все страны-члены достигли минимального уровня оборонных расходов, Европа рекордными темпами наращивает производство вооружений, а восточный фланг НАТО существенно укрепляется за счет новых военных структур. Однако одновременно между союзниками растет стратегическое недоверие в отношении будущей роли Вашингтона. Серия заявлений администрации Дональда Трампа о пересмотре американских обязательств в сфере безопасности заставила европейские столицы задуматься над сценариями, которые еще недавно казались чисто теоретическими.

Именно поэтому в Анкаре будут обсуждать не только оборонные бюджеты, военное производство или поддержку Украины. На повестке дня фактически стоит будущая модель европейской безопасности: способна ли Европа создать собственную систему обороны, как долго она будет оставаться зависимой от американского "зонтика" и как обеспечить стабильность Альянса независимо от политических изменений в Вашингтоне.

Для Украины этот саммит также имеет особое значение. Несмотря на отсутствие ожиданий относительно формального приглашения в НАТО, именно сейчас будет решаться вопрос об архитектуре долгосрочной поддержки Киева – от военной помощи и развития совместного производства вооружений до интеграции украинского оборонно-промышленного комплекса в европейскую систему безопасности.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился кандидат наук по государственному управлению, глава Центра развития государственной стратегии и публичной политики Илья Котов.

– Саммит НАТО в Анкаре. Официально заявляется, что встреча будет посвящена оборонным расходам, военному производству, сдерживанию и поддержке Украины. Но отмечается, что на этот раз специфика будет иной, чем в предыдущие годы. В 2024 году главной темой была поддержка Украины – понятно почему. В 2025 году – Дональд Трамп, вопросы успокоения союзников, увеличение оборонных расходов. Сейчас, похоже, в Альянсе будут определяться, остаются ли они действительно союзниками. Или все же Соединенные Штаты уже играют иную роль в НАТО. Чего, собственно, вы ожидаете от саммита?

– Действительно, на саммите будет обсуждаться широкий круг вопросов взаимодействия между союзниками, и не в последнюю очередь речь пойдет о продолжении поддержки Украины. Постоянный представитель США при НАТО Витакер заявил, что саммит удивит всех в контексте Украины. Я бы обратил особое внимание именно на это заявление. Хотя, конечно, на первом месте будет стоять вопрос финансового взаимодействия внутри Альянса. Президент Трамп и в дальнейшем будет продвигать свою позицию о том, что европейские государства должны брать на себя как можно больше ответственности за собственную безопасность. В то же время хочу подчеркнуть – в этом нет ничего принципиально нового. В последнее время мы часто слышим, что Трамп выступает против НАТО.

Идея о том, что Европа должна финансировать большую часть расходов на функционирование Альянса, для США не нова. Фактически эта дискуссия началась еще в 1970-х годах. Тогда ситуация была несколько иной. Президент выступал за сохранение действующей модели, а Конгресс и Сенат подчеркивали, что хватит тратить средства на американский контингент в Европе – эти ресурсы нужны внутри страны. Европейские государства должны самостоятельно развивать собственную оборону. И, откровенно говоря, это вполне справедливо. Именно это станет вопросом номер один.

– Парадокс ситуации заключается в том, что, по словам генерального секретаря блока Рютте, Альянс подходит к саммиту с самыми высокими оборонными расходами в своей истории, рекордными темпами перевооружения и беспрецедентным вниманием к вопросам безопасности. Тем не менее недоверие между союзниками в отношении будущей роли Вашингтона в европейской безопасности всё равно растёт, как и критика блока со стороны Трампа.

– Хочу подчеркнуть: Марк Рютте умеет работать с Трампом, умеет доносить свою позицию. Он продемонстрировал, что европейские страны уже увеличили оборонные расходы. Безусловно, не обойдется без критики со стороны американского лидера в адрес тех государств, которые еще далеки от показателя в 5 % ВВП на оборону. Но это нормальный рабочий процесс. Он не должен превращаться в ссору. Европейские страны уже значительно продвинулись в вопросе финансирования собственной обороны без прежней зависимости от США. То есть формируется довольно простая концепция.

Самое важное – Соединенные Штаты не выйдут из НАТО. Это принципиальный момент. Вместо этого формируется другая модель — европейские государства должны самостоятельно обеспечивать оборону континента без постоянной опоры на американские сухопутные войска. В то же время США и впредь будут обеспечивать для НАТО ядерное сдерживание. В ядерном компоненте для противодействия России европейские государства пока существенно уступают как по количеству, так и по возможностям средств ядерного сдерживания. Именно вокруг этой концепции и будет строиться дальнейшая дискуссия.

– Каким образом европейцы могут смягчить ситуацию, сложившуюся сегодня вокруг Альянса?

– Важным вопросом, который, на мой взгляд, будет рассматриваться, станет инвестирование в военно-промышленный комплекс США. Именно это и нужно Трампу, который рассчитывает на европейские инвестиции в производство ракет для систем "Пэтриот" и самих комплексов, которые сегодня крайне необходимы как Украине, так и Европе. После событий на Ближнем Востоке мы хорошо видим, что запасы таких ракет существенно сократились, поэтому производство необходимо наращивать. Этот вопрос также станет предметом обсуждения.

Отдельно будут обсуждать и ситуацию на Ближнем Востоке. Если коротко, то Трампу нужна прежде всего политическая поддержка европейских союзников. Да, обсуждались возможные миссии по обеспечению безопасности судоходства или восстановлению полноценной работы Ормузского пролива. Но, откровенно говоря, главное для него – политическое признание того, что Иран является проблемой не только для США, но и для всего Альянса. По его мнению, этого будет достаточно с политической точки зрения. В свою очередь, Соединенные Штаты готовы более активно присоединиться к усилению давления на Россию.

– Вы считаете, что возможен некий обмен: Европа помогает в вопросах, связанных с Ираном, а США – в вопросах давления на РФ?

– Появляется всё больше информации – как от Витакера, так и из других источников – о том, что у Трампа на столе уже лежит новый пакет жестких экономических и политических санкций против России. Похоже, после саммита G7 он окончательно пришел к выводу, что с нынешним руководством России договориться невозможно, а Владимир Путин постоянно вводит его в заблуждение. Следовательно, Кремль понимает только язык силы, и Трамп готов действовать именно таким образом. В то же время от союзников он ожидает аналогичной политической поддержки в отношении Ближнего Востока. На мой взгляд, это вполне логичный подход. Каждая сторона должна получить своё. Украина же, что самое главное, должна получить от стран НАТО долгосрочные обязательства по финансированию военно-промышленного комплекса и поставкам вооружений на сумму около 70 миллиардов. И это, откровенно говоря, уже почти гарантированный результат. Остается лишь вопрос, не будет ли эта сумма увеличена до 150 миллиардов – примерно 70 миллиардов в этом году и ещё 70 в следующем, плюс дополнительное финансирование. Это также станет сигналом о том, что Россия остается главной угрозой для Альянса. И, конечно, это будет четким сигналом для Владимира Путина о том, что его расчет на прекращение международной поддержки Украины не оправдается. Не исключаю даже объявления новых американских санкций непосредственно во время саммита, если Трампа устроят предложения европейских партнеров. Это станет еще одним дополнительным стимулом для России понять, что завершить войну придется на справедливых условиях.

– То есть нас ждет жесткое противостояние? Ведь помимо вопросов Ирана и Украины, проблемными остаются и оборонные расходы союзников, сокращение американских войск в Европе. Или масштаб проблем внутри НАТО между европейскими союзниками и США преувеличен?

– Я не думаю, что мы увидим такое противостояние. Если бы между сторонами не было взаимопонимания, то и саммит G7 прошел бы совсем иначе. Итак, все сделали определенные выводы, и Трамп в том числе. Мы должны понимать, что требование увеличить оборонные расходы – это не личная идея Трампа. Она далеко не нова. Точно так же вопрос о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе не является новым. Оно поднималось ещё в 1970-х и 1980-х годах. И каждый раз это был прежде всего финансовый вопрос, а не политический. Значительная часть американского общества считает, что США должны больше экономить бюджетные средства и меньше тратить на содержание военных контингентов за рубежом. Возможно, часть этих ресурсов целесообразнее было бы направлять на другие направления, в частности на Ближний Восток, но это уже отдельная дискуссия.

Что касается 5 % ВВП на оборону, то самое важное – это то, что Марк Рютте уже представил Дональду Трампу соответствующие расчеты. Мы видели эту презентацию в Белом доме. Было четко показано, что за последние годы европейские государства существенно увеличили расходы на оборону. Значительная часть этих средств, кстати, поступает именно в экономику США. Кроме того, немало средств направляется на поддержку Украины через закупку американского вооружения и сотрудничество с военно-промышленным комплексом США. Это абсолютно нормальный процесс. Именно поэтому я уверен, что значительная часть будущего пакета помощи объемом около 70 миллиардов будет использована для закупки или лицензионного производства в Европе ракет для американских систем Patriot. Фактически получается замкнутый круг – США призывают Европу больше тратить на оборону, а значительная часть этих средств возвращается в американскую экономику. И в этом нет ничего удивительного.

В то же время не стоит забывать об ещё одном ключевом факторе – американском ядерном сдерживании. Оно сегодня чрезвычайно важно, особенно с учетом поведения российского руководства. Европейские страны не обладают такими возможностями в ядерной сфере, поэтому естественно рассчитывают на поддержку США. А если рассчитывают – должны вносить свой вклад в общую безопасность. Если оценивать ситуацию с точки зрения интересов Украины, то увеличение европейских оборонных расходов и более тесное сотрудничество с США являются для нас безусловным плюсом.

– Еще один ключевой блок саммита – будущая модель обороны Европы. Но, как это часто бывает в нынешней Европе, на сегодняшний день фактически сформировались два лагеря. Сторонники укрепления европейской обороны: Германия, Франция и часть руководства ЕС выступают за развитие собственного ВПК, создание европейских систем ПВО и уменьшение зависимости от американских поставщиков. Логика проста: если США всё больше отдаляются, Европа должна научиться защищаться самостоятельно. Сторонники сохранения американской модели: Польша, страны Балтии, Румыния и частично Северная Европа считают, что российская угроза существует уже сейчас, развитие европейского ВПК потребует многих лет, а американское оружие необходимо немедленно.

– Модель обороны Европы может быть автономной, если мы говорим об обычных силах сдерживания на суше. Именно вокруг этого, на мой взгляд, и должна строиться будущая система европейской безопасности. Причем ключевую роль в ней должна играть Украина. Хочу это особо подчеркнуть. У нас есть уникальный боевой опыт и огромная военная экспертиза. Нам есть чем поделиться с партнерами. Мы видим развитие беспилотных технологий, систем радиоэлектронной борьбы и многих других современных наработок. То же самое касается и развития систем противоракетной обороны. Не случайно Трамп согласился рассмотреть вопрос о передаче соответствующих лицензий. Ведь создание таких систем – это процесс не одного года, а целых десятилетий. Если США соглашаются на такое сотрудничество уже сейчас, это означает, что им продемонстрировали реальные наработки и они видят перспективу. Нам не хватает лишь отдельных американских технологий. В этом направлении мы уже очень активно продвигаемся, и это также большой плюс для Европы.

В то же время это вовсе не означает, что США покидают НАТО. Они остаются в Альянсе, остаются в рамках статьи 5 Вашингтонского договора и продолжают обеспечивать ядерное сдерживание. Они должны сохранить свой ядерный зонтик. Это позволит европейским государствам не тратить огромные ресурсы на создание собственного полноценного ядерного потенциала. Именно так и формируется эффективное распределение ответственности. Именно в этой сфере их возможности значительно превосходят европейские, и в ближайшие десятилетия это вряд ли изменится. Поэтому здесь нет оснований говорить о каком-то конфликте. Часто можно услышать, что Трамп хочет разрушить НАТО. Я не являюсь его сторонником и никого не оправдываю. Я лишь анализирую факты, свидетельствующие о том, что нет ничего плохого в том, чтобы европейские страны были способны самостоятельно вести боевые действия на суше. Все они сталкиваются с общей угрозой – Россией. Поэтому они должны быть готовы защищать себя собственными силами. А в вопросах ядерного сдерживания и в дальнейшем могут полагаться на Соединенные Штаты.

– Да, но тогда со стороны США не звучало заявлений о том, что они могут не защищать союзников, если Россия нападет на страны, которые не тратят достаточно средств на оборону, как того хочет Трамп. И тот же Витакер, как и ранее сам Трамп, говорили, что тех, кто не будет платить достаточно, США могут не защищать или, по крайней мере, лишить ощутимой американской поддержки. Как вы думаете, будет ли Трамп пытаться условно разделить Европу на "хороших" и "плохих" союзников – с одними максимально сотрудничать, а на других усиливать давление?

– Будут ли какие-то наставления? Безусловно, будут. Это же Дональд Трамп, и это вполне предсказуемо. Думаю, критика коснется Испании, Италии, Германии – прежде всего тех стран, которые еще не достигли желаемого уровня оборонных расходов. Но это не должно повлиять на итоговый документ саммита. Для этого существует Генеральный секретарь НАТО, который должен обеспечить компромисс между союзниками. Есть также устав НАТО. Даже если Трамп сделает громкое заявление, это еще не означает, что оно автоматически превратится в решение Альянса. НАТО так не работает. Существуют четкие обязательства всех государств-членов. Они касаются как европейских стран, так и Соединенных Штатов. Президент США не может в одиночку изменить эти правила. Есть еще Конгресс, Сенат и другие американские институты, которые также влияют на политику. Кстати, сейчас часть республиканцев в Конгрессе призывает как можно скорее усилить американское военное присутствие в Польше и на восточном фланге НАТО. То есть даже внутри Республиканской партии существуют разные взгляды.

Трамп – политик, и он говорит то, что нравится его избирателям. Впереди избирательный цикл, поэтому подобная риторика вполне ожидаема. Мы можем услышать резкие или даже противоречивые заявления. Но важно понимать, что между заявлениями и реальными действиями существует большая разница. Будет ли он критиковать отдельные страны? Да. Повлияет ли это на общий результат саммита? Я убежден, что нет. В то же время не исключаю, что в итоговое коммюнике могут войти положения, касающиеся Ближнего Востока и возможного участия европейских государств в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Если это произойдет, Трамп получит то, чего стремится, а Европа и Украина – усиление американского давления на Россию.

– Вернёмся к Украине и финансированию. Вы уже упоминали 70 миллиардов, которые могут быть согласованы на этом саммите. Но уже сейчас возникают определённые трудности. Несколько недель назад Марк Рютте предложил, чтобы каждая страна направляла на поддержку Украины 0,25 % своего ВВП. В то же время ряд крупных экономик отнесся к этой идее довольно сдержанно. Не повторится ли такая же история и с пакетом в 70 миллиардов? Уже сообщалось, что Италия выразила определенные оговорки относительно продления программы финансирования Украины в 2027 году. Кроме того, мы знаем, что нынешняя администрация США в целом не поддерживает модель прямого финансирования.

– Я бы не сказал, что США отрицательно относятся к такому механизму. Они просто не хотят принимать непосредственное финансовое участие в нём.

– Они хотят, чтобы союзники закупали американское вооружение.

– Именно так. Для Соединенных Штатов это вполне приемлемый вариант. Они прекрасно понимают, что значительная часть европейских средств все равно пойдет в американский военно-промышленный комплекс через закупку вооружения, боеприпасов и производство продукции по американским лицензиям. Именно поэтому такая модель их вполне устраивает.

– Не может ли возникнуть проблема в том, что США будут лоббировать закупку американского вооружения, а европейцы не захотят тратить средства в американском военно-промышленном комплексе? Например, Франция, насколько я понимаю, настаивает на том, что эти средства должны оставаться в Европе. Именно об этом говорит Эмманюэль Макрон.

– В таком случае нужно и дальше развивать совместные европейские программы, в частности, в сфере противоракетной обороны. Именно по этому пути Украина и европейские партнеры сейчас и движутся. Это правильное и перспективное направление. Нужно просто довести его до практического результата. Тогда значительная часть средств действительно будет оставаться в Европе. Конечно, каждая страна хотела бы получить свою долю оборонных заказов. Но надо честно сказать – не все государства обладают производственными возможностями для изготовления того вооружения, которое сегодня крайне необходимо Украине. В этом нет ничего обидного. Мы не выбираем между США и Европой. Просто отдельные виды вооружения могут производить только те страны, которые обладают соответствующими технологиями и производственными мощностями. Именно поэтому Соединенные Штаты не будут возражать против такой модели, хотя и не будут принимать непосредственного финансового участия.

В то же время найдутся и европейские страны, которые будут политически поддерживать Украину, но не захотят брать на себя дополнительные финансовые обязательства. Например, словацкий премьер Роберт Фицо уже выражал сомнения по поводу новых пакетов помощи. Но мы знаем, что он неоднократно менял свою позицию уже во время окончательного принятия решений. Именно поэтому не стоит делать преждевременных выводов.

Что касается 70 миллиардов, то эта сумма как раз и представляется компромиссной альтернативой. Изначально Марк Рютте предлагал механизм в размере 0,25 % ВВП каждого государства. Но для многих стран это слишком большая нагрузка, причем для каждого государства она разная. Если посмотреть на Германию, она и без того является одним из крупнейших доноров Украины. Поэтому привязывать помощь ещё и к фиксированному проценту ВВП было бы слишком сложно. Зато фиксированная сумма – около 70 миллиардов – выглядит более реалистичной и приемлемой для большинства союзников. Мне кажется, именно такой вариант и имеет наибольшие шансы быть поддержанным. Говорят, что нужно просить больше, чтобы в итоге добиться компромисса. Возможно, именно так и поступил Марк Рютте – сначала предложил максимальный вариант, а затем остановился на сумме, которая будет распределена между союзниками по справедливому принципу. Но самое главное здесь даже не деньги. Самое важное – политический сигнал Владимиру Путину о том, что его расчет на усталость Запада и прекращение поддержки Украины не оправдался. НАТО еще раз подтвердит готовность поддерживать Украину в ближайшие годы.

– Еще один фактор, который может заставить Путина задуматься – интеграция украинского военно-промышленного комплекса в европейские оборонные проекты. Как вы считаете, станет ли этот саммит реальным толчком к ускорению этого процесса? Ожидаете ли вы конкретных решений?

– Да, ожидаю. Но далеко не все решения будут обнародованы. В сфере военно-промышленного комплекса это абсолютно нормально. Я убеждён, что уже сейчас существует немало совместных производственных проектов между Украиной и европейскими партнёрами как на территории Украины, так и в странах Европейского Союза. Результаты работы некоторых из них мы уже видим на практике. Поэтому положительные решения будут, но далеко не обо всех из них будут сообщать открыто. Если будет утверждено финансирование, то часть этих средств, безусловно, пойдет именно на развитие таких совместных производств. Не стоит ожидать громких заявлений об открытии каждого нового предприятия. Во время войны значительная часть информации должна оставаться закрытой из соображений безопасности. Это нормальная военная практика. То, что администрация США готова рассматривать вопрос о передаче лицензий, свидетельствует об одном – у Украины уже есть реальные наработки и конкретные проекты. Речь не идет о перспективах через 10 или 15 лет. Это означает, что партнерам был представлен четкий план действий, и они считают его реалистичным.