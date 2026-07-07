"Мы развеяли представление о том, что у России есть стратегический тыл": Зеленский на саммите НАТО рассказал об успехах в войне и объяснил, почему Украина должна вступить в НАТО
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Украина уже является надежным партнером НАТО и обладает уникальным опытом защиты от атак беспилотников. Готовность страны к обороне делает ее важной частью европейской системы безопасности.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите НАТО в Анкаре.
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