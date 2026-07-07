«Война с Украиной для них закончится крахом»: Буданов оценил угрозу со стороны Беларуси

Глава Офиса президента Кирилл Буданов на данный момент не видит угрозы со стороны Беларуси. Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко война с Украиной не нужна, поскольку она для них точно закончится крахом.

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На фоне всего этого очень правильный шаг, что Лукашенко прислушался к предостережению украинского президента, и в целом еще один враг и еще одна зона боевых действий Украине не нужны. Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью СМИ.

Что известно

По словам Кирилла Буданова, судя по всему, Лукашенко прислушался к нашим предостережениям (речь идет о словах Зеленского о том, что Беларусь должна отключить свои ретрансляторы и специальное оборудование, используемое для координации и корректировки ударов по украинским гражданским объектам. – Ред.), и это правильный шаг.

Буданов отметил, что он бы более спокойно относился к вопросу Беларуси, ведь ещё один враг Украине не нужен.

"Я не в том смысле, что мы сами что-то там эскалируем, нет. Но в принципе иметь ещё одного врага и ещё одну зону боевых действий нам точно невыгодно. То, что они нас услышали, – это очень правильный шаг", – отметил глава Офиса президента.

На вопрос о том, боится ли Лукашенко, что его заставят участвовать в войне, ведь ему, собственно, не нужно нападать на Украину, Буданов ответил, что ему это точно не нужно, ведь войну с Украиной они точно проиграют. Поэтому для них, по словам Буданова, в этом нет никакого смысла.

"Я даже не понимаю, зачем в теории это могло бы ему понадобиться. Война с Украиной для них закончится крахом. Потому что, с одной стороны, есть Россия, которая будет душить их в братских объятиях и задушит в таких условиях до конца. И они это прекрасно знают. С другой стороны – Украина, которая, скажем так, на что-то способна", – заявил Буданов.

И поэтому на данный момент какой-либо угрозы со стороны Беларуси глава Офиса президента не видит.

"Соответственно, на данный момент, на момент разговора, каких-либо угроз, я говорю не только о наземном наступлении, я не вижу", – сказал Буданов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Зеленский поставил ультиматум Беларуси и предупредил о провокациях РФ после удара по автобусу с детьми. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает помогать России наносить удары по украинской территории. По его словам, на белорусской территории работает оборудование, которое используется для корректировки российских атак по гражданским объектам, и если Минск не отключит его в ближайшее время, Украина может сделать это самостоятельно.

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