Подмена серьёзной политики "настроением" или демонстрацией расположения либо неуважения по личным мотивам – опасная тенденция. Сегодня CNN сообщила об опасениях ряда чиновников, что важнейший саммит НАТО в Анкаре может закончиться неудачно – из-за плохого настроения Дональда Трампа.

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Европейские лидеры надеются завершить встречу без крупного скандала и готовят новые обязательства по увеличению оборонных расходов, чтобы смягчить гнев президента США, который продолжает обрушиваться на них с критикой. Да и участвовать в саммите он, судя по всему, особого желания не испытывал.

На встрече с генсеком альянса Марком Рютте в прошлом месяце Трамп заявил, что едет лишь потому, что саммит проходит в столице Турции и его принимает Эрдоган, которого он считает своим другом. Источник телеканала сообщил, что Трампу и его команде в частном порядке дали понять: отказ приехать на саммит стал бы проявлением неуважения к Эрдогану.

Всё это происходит на фоне острого дефицита средств ПВО у Украины, всё более серьёзных опасений, что Путин может готовить операции против стран НАТО, и радикальных планов Пентагона по сокращению американского военного присутствия в Европе.

Справедливая критика стран альянса, которые отказываются увеличивать оборонные расходы и не хотят серьёзно заниматься вопросами собственной безопасности, – это одно. Раздражение позицией европейцев в отношении войны против Ирана тоже можно понять, хотя их, видимо, действительно не предупреждали заранее. Но подрывать военный союз Запада из-за "плохого настроения" – слишком большая радость для врагов цивилизованного мира.