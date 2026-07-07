Государственное бюро расследований в его нынешнем виде должно быть ликвидировано, именно поэтому директора бюро Сухачов опасается этой реформы. Об этом написал адвокат Игорь Головань в блоге на УП.

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"Алексей Сухачев против реформирования ГБР. По его словам, реформирование ГБР в предложенном виде может привести к уничтожению института", – отметил он.

"И именно поэтому ГБР нужно реформировать. И именно тем способом, который меньше всего нравится господину Сухачову. Уничтожение возглавляемого господином Сухачевым "учреждения" в его нынешнем виде (на самом деле, очага беззакония, коррупции и политически мотивированных преследований) крайне необходимо Украине. Для утверждения верховенства права", – отметил адвокат.

Недавно директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что инициатива по реформированию бюро равносильна его ликвидации. "С декабря прошлого года мы начали ощущать, что активизировалась мощная кампания против существования ГБР в том формате, в котором оно существует сегодня. Наша деятельность не очень нравится отдельным фигурантам наших уголовных дел, и они через свои медиаресурсы формируют мнение о необходимости реформирования Бюро", – сказал Сухачев.

Как сообщалось, Печерский суд запретил "Следствию.Инфо" и Центру противодействия коррупции публиковать информацию из расследования об имуществе брата директора ГБР. Заявление поступило в суд в пятницу, 3 июля, а уже в понедельник утром судья Сергей Вовк его удовлетворил. Из решения суда следует, что брат директора Государственного бюро расследований не дал разрешения на разглашение информации о своих 143 объектах недвижимости.

Кроме того, в рамках расследования масштабной коррупционной схемы хищения средств в сфере энергетики НАБУ обнародовало аудиозаписи – так называемые "пленки Миндича". Во время разговоров фигурантов дела, в частности, обсуждались псевдонимы "вокзал" и "Леша". НАБУ предполагает, что "вокзал" – это может быть Государственное бюро расследований, офис которого расположен на улице Петлюры недалеко от Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, а "Леша" – это, возможно, глава ГБР Алексей Сухачев. Также было установлено, что фигуранты дела действительно посещали административное здание центрального аппарата ГБР и общались с одним из сотрудников бюро.