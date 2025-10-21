УкраїнськаУКР
Усик определился со следующим соперником и когда проведет бой

Александр Чеканов
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) планирует вернуться на ринг в первой половине будущего года. Наш соотечественник намерен выполнить свои обязательства по линии Всемирной боксерской организации (WBO) и подраться с победителем отборочного боя между Джозефом Паркером (36-3, 23 КО) и Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО), который состоится 26 октября в Лондоне.

Об этом информирует авторитетнейшее в мире бокса издание Ring Magazine со ссылкой на директора команды украинца Сергея Лапина. По его словам, Усик сейчас активно восстанавливается от травмы спины, которая дала о себе знать после победы над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) в июле.

"Восстановление Усика проходит отлично. Недавно он прошел реабилитационный лагерь. Он чувствует себя хорошо и находится в отличной форме", – сказал Лапин.

Отметим, что недавно Усик заявил о желании провести в боксе еще как минимум три года. Ранее легендарный Леннокс Льюис призвал Александра уйти на пике своей карьеры. Сам украинец вызвал на поединок по правилам ММА американского блогера и боксера Джейка Пола. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время закончит боксерскую карьеру.

24 июля WBO обязала Усика начать переговоры с Паркером, однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. После этого WBO объявила о том, что Усик останется владельцем всех поясов до 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

