5 декабря 2025 года Бундестаг принял новый закон о военной службе. Здесь речь шла не о новообретённой силе, а о признании. Германия наконец признала то, чего избегала много лет. Теперь каждый восемнадцатилетний юноша обязан заявить о готовности служить; женщины могут добровольно вступать, а если желающих окажется недостаточно, государство проведёт жеребьёвку. Любой, кто следит за Европой, понимает причины. Россия наступает, НАТО озабочено 2029 годом, а Бундесвер негласно признаёт собственную неготовность.

Ещё показательнее была общественная реакция: улицы заполнились лозунгами отказа, молодые люди превратили уклонение в добродетель. Меня тревожили не сами протесты, а гордость — убеждённость, что отказ от ответственности является нравственным превосходством. Тем временем те, кто давно вышел из призывного возраста, аплодировали с безопасных балконов, наслаждаясь защитой, которую они больше не хотят обеспечивать. Это было неизбежно. Германия десятилетиями внушала своей молодёжи, что национальная идентичность опасна, гордость подозрительна, а уверенность ведёт к катастрофе. Невозможно требовать от людей, воспитанных в недоверии к собственной стране, чтобы они её защищали. Когда подросток заявляет, что предпочёл бы оккупацию службе, я слышу не идеализм, а воспитание.

К этому добавляется поверхностный гуманизм, исчезающий при первых же испытаниях. Он исходит из предположения, что мир безопасен — пока обратное не доказано. Ярче всего это видно в пропалестинских толпах: откровенный антисемитизм, замаскированный модными чужими лозунгами; "сострадание", служащее прикрытием движениям, которые презирают свободы, которыми они пользуются. Это не нравственная ясность — это спектакль. Германия построила систему, рассчитанную на доброжелательность; она рушится сразу, как только доброжелательность исчезает.

Демография лишь усугубляет кризис. Население сокращается, а иммиграцию рассматривали как временную заплатку, а не способ построить нацию. Многие приезжие с Ближнего Востока и Северной Африки не бежали от катастроф — они приехали за благами богатого государства, которое почти ничего не требует взамен. "Интеграция" превратилась в анкеты и справки, а не культурный процесс. Паспорт не создаёт лояльности, и дети, рождённые здесь, нередко радикализируются онлайн, впитывая ненависть острее, чем их родители. Страна, которая отказывается определить себя, оставляет молодёжь открытой для любых сторонних влияний. Но, есть и другие европейцы, ищущие зарплаты и стабильность, но насмехающиеся над обществом, в котором живут, но на котором паразитируют. Они относятся к Германии как к отелю без правил: комфорт принимают, презрение выплёскивают.

Бундесвер лишь отражает это разложение: призывники исчезают так же быстро, как появляются, техника ветшает, дисциплина ослабевает. Разговоры о привязке гражданства к службе звучат как паника, а не стратегия — тревожный сигнал того, что государство больше не доверяет собственному населению.

Фридрих Мерц хотя бы признаёт проблему — и уже этим выделяется на фоне других Европейских лидеров. Но признание бесполезно без решительных действий. Если он не начнёт действовать жёстко и немедленно, пустоту, оставленную центром, займут радикалы. Мягкие формулировки не спасут страну, у которой больше нет времени на иллюзии. Радикалы уже кружат рядом. С одной стороны — левые толпы, импортирующие ненависть; с другой — неонацисты, которые никогда по-настоящему не исчезали. Они презирают друг друга, но питаются одной слабостью: Германией, неуверенной в собственной легитимности. Тем временем политический центр повторяет ритуальные извинения, которые никого не учат и никого не защищают.

Я живу в этой стране. Я вижу эти трещины. Я знаю, как быстро движется история, когда общество теряет веру в себя. Есть разница между памятью о прошлом и цепями прошлого. Нация, которая не может объяснить, зачем ей существовать, не может ожидать, что её будут защищать — ни граждане, ни иммигранты.

Дискуссия о всеобщей службе — не о том, кто должен служить. Речь о том, верит ли Германия, что она заслуживает выжить. Армии разваливаются без чувства принадлежности. Демократии рушатся без общей истории. Ничто не держится без инстинкта защищать свой дом.

Угроза не стоит у границы — она уже в наших гостиных. И если Германия не восстановит свою силу, её будущее решит кто-то другой.