Усика лишат звания абсолютного чемпиона? В WBO дали официальный ответ

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) сохранит все свои пояса до конца нынешнего года. Наш соотечественник вернется на ринг лишь в 2026-м, несмотря на то, что его обязали немедленно провести защиту титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) с Джозефом Паркером (36-3, 23 КО).

Президент WBO Густаво Оливьери в комментарии порталу World Boxing News подтвердил, что чемпионский пояс организации не станет вакантным и не будет стоять на кону поединка Паркера, который тот проведет 25 октября.

На выходных WBO потребовала от Усика срочно предоставить новое медицинское заключение. Это случилось после того, как в сети появилось видео, где украинский чемпион пляшет на сцене вместе с певцом Иво Бобулом и играет в футбол в благотворительном матче вместе с другими украинскими звездами.

24 июля WBO обязала Усика начать переговоры с Паркером, однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. Также стало известно, что новозеландец определился со следующим соперником.

В свою очередь, промоутер Александр Красюк призвал супертяжа немедленно завершить карьеру. Свой последний поединок Усик провел 19 июля, когда в пятом раунде брутально нокаутировал Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос, собирается ли боксер заканчивать карьеру.

