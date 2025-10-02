'Завершить, как я': легенда бокса Леннокс Льюис обратился с призывом к Усику. Британец ушел из бокса, побив Кличко

Выдающийся британский боксер Леннокс Льюис призвал Александра Усика (24-0, 15 КО) вовремя завершить карьеру, оставшись на вершине. По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, наш соотечественник провел отличную работу на ринге, побив всех конкурентов.

Видео дня

Такое мнение Льюис выразил в интервью Sky Sports. Легенда королевского дивизиона, который ушел из бокса после скандальной победы над Виталием Кличко, подчеркнул, что Усик уже вписал свое имя в историю, ведь он трижды объединял все пояса в двух весовых категориях.

"Я бы посоветовал Усику завершить карьеру, когда ему удобно, но сделать это на пике карьеры. Как и я. Я считаю, Усик добился очень хороших результатов, потому что он делает то же, что и Эвандер Холифилд, успешно поднявшись из тяжелого веса в супертяжелый. В нынешней эпохе он побил всех больших парней и всех, кто был в дивизионе до него. Так что он проделал отличную работу", – сказал Льюис.

Отметим, что недавно Усик вызвал на поединок по правилам ММА американского блогера и боксера Джейка Пола. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время закончит боксерскую карьеру.

В свою очередь директор команды нашего соотечественника Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос о завершении Александром карьеры. А промоутер Александр Красюк выразил мнение о том, что Усику не стоит больше выходить на боксерский ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!