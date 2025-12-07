Блог | США меняют свою стратегию национальной безопасности, а что делают украинцы?
США змінюють свою стратегію національноі безпеки… Що роблять європейці, включно з українцями? Правильно: концентруються на критиці саме іх новоЇ стратегії.
США разом з росіянами ведуть переговори в своїх інтересах. Що роблять європейці з українцями? Правильно: намагаються хоч якось корегувати стратегію США, а не діяти проактивно.
А що можна було б зробити?
- Внести зміни в СВОЮ власну Стратегію національної безпеки (діюча Стратегія приймалася ще до широкомасштабного російського вторгнення і, очевидно, вже застаріла);
- Прийняти новий план оборони України;
- Провести переговори з європейськими країнами НАТО та виробити спільну Європейську стратегію виходу з широкомасштабної війни та протидії агресорам в Європі;
- Разом з європейськими партнерами провести переговори зі США;
- Перейняти на себе відповідальність за безпеку в Європі;
- Нарешті перестати мислити в форматі меншовартості й тимчасових рішень.
- Стратегії у всіх секторах фронту й тилу підпорядкувати новій Стратегії національної безпеки Украйни.
Це стосується, зокрема,
Стратегії людського розвитку;
Стратегії воєнної безпеки України;
Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України;
Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України;
Стратегії економічної безпеки;
Стратегії енергетичної безпеки;
Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату;
Стратегії біобезпеки та біологічного захисту;
Стратегії інформаційної безпеки;
Стратегії кібербезпеки України;
Стратегії зовнішньополітичної діяльності;
Стратегії забезпечення державної безпеки;
Стратегії інтегрованого управління державним кордоном України…
Якщо, навіть на четвертому році війни не міняються стратегічні документи країни, то хоча б мислення має бути стратегічним.