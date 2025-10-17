Разворот на 180%: заявление Усика о завершении карьеры вызвало переполох в Британии

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) озадачил поклонников бокса заявлением о том, что он собирается провести в ринге еще минимум три года. Наш соотечественник, который ранее планировал завершить карьеру после еще одного поединка, внезапно поменял решение.

"До 41 года я буду боксировать. А дальше я построю Академию спорта и буду там тренировать и тренироваться. Я тренируюсь каждый день. Вот вчера утром приехал и сразу в тренировочный зал. Тренируюсь с целью, чтобы выйти на ринг в следующем году и с Божьей помощью одержать победу", – сказал украинский чемпион.

Британское издание talkSport, приводя слова Усика, назвало это разворотом на 180%. "Будущий член Зала славы доказал, что у него еще много сил, когда в июле разгромил 27-летнего Даниеля Дюбуа в пяти раундах на стадионе "Уэмбли". Несколько ведущих экспертов в мире бокса считают, что Усик с возрастом становится только лучше", – отметили журналисты.

Ранее легендарный Леннокс Льюис призвал Александра уйти из бокса на пике своей карьеры. Отметим, что недавно Усик вызвал на поединок по правилам ММА американского блогера и боксера Джейка Пола. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время закончит боксерскую карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

