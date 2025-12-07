Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: сколько стоит

Украинцам, в чьих домах и квартирах установлены газовые плиты, рекомендуют оборудовать свои жилища сигнализатором газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Купить же его можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

Об этом рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там отметили: возможность утечки газа есть всегда. А потому прибор будет полезный для всех потребителей газа:

Как трубопроводного.

Так и баллонного.

Дело в том, объяснили специалисты, что сигнализатор непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Цены на прибор

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 225, так и за 2 200 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно соединить с системой охраны дома.

Это нужно, рассказали газовщики, чтобы вовремя отреагировать на утечку газа. А также для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

В Кабмине приняли решение о тарифах на газ

В то же время, Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Таким образом, до этого периода цена на газ для населения меняться не будет и составит 7 420 грн за 1000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

"Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предполагаемые тарифы", – сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в декабре украинцы будут платить за электроэнергию по тому же тарифу, что и ранее. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, этот же тариф будет действовать по крайней мере до 30 апреля 2026 года. После чего, возможно, состоится его пересмотр.

