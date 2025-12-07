"Переход" Украины на евро: в Нацбанке сделали заявление

В Нацбанке изучают вопрос перехода Украины на евро как курсообразующую валюту (от курса которой к гривне определяются официальные курсы других валют). Впрочем, конкретных сроков там не называют, отмечая лишь, что это произойдет, "когда будет необходимость". Соответственно, пока курсообразующей валютой продолжит оставаться доллар.

Видео дня

Об этом сообщил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает "Интерфакс-Украина". Он отметил:

Несмотря на изучение вопроса, графика перехода на евро пока нет.

"Вопрос мы активно изучаем, но сказать, что у нас есть четкий план, что завтра или до конца года мы планируем изменить курсообразующую валюту, я пока не могу. Курсообразующая валюта должна быть одна – пока это доллар", – говорится в сообщении.

В будущем "определенные изменения должны произойти", особенно в контексте евроинтеграции Украины.

С начала полномасштабной войны торговые, экономические, финансовые связи Украины с ЕС существенно усилились.

По его словам, ото обусловливает, в частности, изменения и в структуре международных резервов страны. Поскольку средства, которые аккумулируются правительством на счетах в евро, тоже включаются в них.

Поэтому "рано или поздно большинство своих внешних показателей мы будем вынуждены перевести именно в евро".

"Мы уже много шагов сделали в этом направлении. В последние годы стали публиковать, например, платежный баланс не только в долларах, но и в евро и в национальной валюте, резервы также показываем в долларах и евро и т.д.", – рассказал он.

В то же время, в экспертной среде подчеркивают: в ближайшие годы замена доллара на евро и не произойдет. Ведь, говорится в материале OBOZ.UA, для этого как минимум должна закончиться война и начаться реальное движение Украины в направлении евроинтеграции.

"Мой прогноз больше гипотетический, чем практический: Украине понадобится как минимум 3-4 года с момента завершения войны или прекращения горячей ее фазы для того, чтобы переориентироваться на евро. Также для меня очевидно, что такой переход возможен только при условии начала процесса интеграции Украины в ЕС", – констатировал вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Кроме того, по его словам, надо ориентироваться и на экономические факторы. В частности, изменение баланса импортно-экспортных поступлений.

"На мой взгляд, расчеты в евро должны составлять не менее чем 55-60%, чтобы была настоящая целесообразность изменения валютного якоря. Ведь сейчас именно такая доля приходится на расчеты в долларах", – объяснил Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковской среде отмечают, что гривневые депозиты выгоднее валютных. Ведь доходность первых в 12 раз выше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!