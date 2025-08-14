Усик получил травму и написал письмо в WBO. С новым боем украинца случился неожиданный поворот

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) попросил дать ему больше времени перед боем с Джозефом Паркером (36-3, 23 КО), заявил промоутер Френк Уоррен. Британский функционер отметил, что узнал об этом лишь накануне.

24 июля Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала проведение Александром обязательной защиты чемпионского пояса организации. Наш соотечественник для сохранения титула должен будет подраться с новозеландцем Паркером.

"Усик направил письмо, из которого я сегодня узнал, что он просит дать ему дополнительное время из-за травмы – до того, как будет вынесен официальный приказ. Но как бы ни сложилось, факт остаётся фактом: либо Паркер выйдет на ринг уже в статусе чемпиона, если Усик освободит пояс, либо он сразится с Усиком за титул", – цитирует Уоррена Sky Sports.

"Если Мозес Итаума победит, или даже если выиграет Диллиан Уайт — кто бы ни стал победителем этого поединка, он будет претендентом №1. Если же бой Усика с Паркером не состоится, Паркеру придётся встретиться с официальным первым номером рейтинга", – добавил Уоррен.

Ранее сообщалось, что Усик вероятней всего не будет защищать пояс Всемирной боксерской организации (WBO). Наш соотечественник якобы освободит титул, который новозеландец оспорит с Мозесом Итаумой (12-0, 10 КО).

Напомним, что Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, сообщил, что уже ведутся переговоры о следующем поединке украинского чемпиона. При этом бывший промоутер боксера Александр Красюк считает, что Усик должен завершить профессиональную карьеру.

В Саудовской Аравии отказались организовывать бой между Усиком и Джо Паркером. Тем временем Тайсон Фьюри, недавно бросивший вызов украинцу на третий поединок, неожиданно передумал возвращаться на ринг.

