В Украине хотят ввести новую процедуру взыскания долгов: как накажут тех, кто вовремя не платит за коммуналку и не возвращает кредиты

В Украине, во исполнение рекомендаций ЕС, в первом чтении уже приняли законопроект №14005. Он значительно упрощает процедуру взыскания долгов и фактически позволяет автоматически арестовывать имущество. Такие нормы значительно ускорят процессы и призваны заставить должников платить.

Что изменит новый закон

Пока это лишь законопроект (принятый в первом чтении). Чтобы документ стал законом, надо пройти второе чтение, потом его должен подписать президент. Законопроект уже наделал много шума. Дело в том, что вместе с автоматизацией фактически упрощается процесс ареста имущества должника.

Например, если должник решит перерегистрировать авто, то в Сервисном центре МВД ему откажут, а о попытке провести перерегистрацию уведомят исполнительную службу. Кроме того, фактически речь идет об автоматическом наложении ареста на недвижимость должника: продать его до погашения долга не получится.

"Заявление о государственной регистрации права собственности или специального имущественного права подано на основании сделки, предусматривающей отчуждение соответствующего имущества, специального имущественного права лицом, сведения о котором внесены в Единый реестр должников" – таким пунктом предлагают дополнить перечень причин для отказа в государственной регистрации.

Но при этом правила продажи квартиры или дома в счет погашения долга не меняются. "Статья 48 действующего закона об исполнительном производстве, который был принят в 2016 году, предусматривает, что единственное жилье и сейчас может быть взыскано с должника, если сумма долга превышает 20 минимальных заработных плат. Однако это сделать невозможно без исполнительного производства, без решения суда. Законопроект №14005 никоим образом этих положений не меняет. Что касается имущества движимого, то здесь не предусматривается никаких дополнительных обременений", – заявил председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Ключевая новация законопроекта – введение автоматических действий в процессе исполнительного производства. В частности:

автоматическое снятие ареста со счетов после поступления в государственную исполнительную службу или частного исполнителя оплаченного долга;

автоматическое взаимодействие Единого реестра должников (как составляющей автоматизированной системы исполнительного производства) с другими реестрами с целью недопущения отчуждения должником имущества;

автоматическое обновление данных в Едином реестре должников;

обязательное подключение всех банков к информационному взаимодействию с исполнителями через АСИП.

За что украинцы не платят долги вовремя

На самом деле судебные приказы работают не только против украинцев. Действительно, абсолютное большинство производств – по взысканию долгов по кредитам и коммуналке. Однако при этом эффективная процедура взыскания долгов позволяет вовремя взимать алименты, добиваться выплаты зарплаты и тому подобное.

Например, 28 ноября Заводской районный суд Каменского выдал судебный приказ, который обязал государственное предприятие "Селидовуголь" доплатить работнику 299,1 тыс. грн. Эффективная система исполнения судебных решений – возможность защитить свои права.

Сейчас в реестре судебных решений – более 3,2 млн судебных приказов. Это документы, которые касаются взыскания всех долгов. Причем в 829,2 тыс. решений упоминаются жилищно-коммунальные услуги.

OBOZ.UA проанализировал последние 500 приказов из тех, где речь идет о коммунальных долгах.

Согласно расчетам Оpendatabot, всего имеется 794,6 тыс. активных долгов за коммунальные услуги. Несмотря на активный статус, большинство этих производств фактически зашли в тупик: 60% дел, то есть более 476 тысяч, уже завершены без реального взыскания. Долги так и остались в Реестре, но исполнители просто не смогли их взыскать.

Самая большая сумма, которую удалось найти OBOZ.UA в реестре, – 354 тыс. грн (долг за электроэнергию в Днепре). Хотя значительная часть долгов – от 10 тыс. грн. Недавно, 1 декабря 2025-го, Холодногорский районный суд Харькова по иску "Харьковских тепловых сетей" выдал судебный приказ, которым обязал должников заплатить 70,6 тыс. грн долга за отопление и горячую воду, который накапливался еще с конца 2021-го.

"Взыскать... задолженность в размере 70 612,69 грн, из которых: 32 515,60 грн за услугу по поставке тепловой энергии (с учетом горячей воды до 01.01.2022) за период с 01.12.2021 по 31.10.2025; 1163,04 грн за абонентскую плату по Индивидуальному договору по поставке тепловой энергии за период с 01.06.2022 по 31.10.2025; 33 233,41 грн за услугу по поставке горячей воды за период 01.01.2022 по 31.10.2025", – говорится в судебном приказе.

Согласно данным Минюста, по состоянию на 1 ноября остаток исполнительных документов составил почти 2,9 млн, среди них:

427 711 документов о взыскании административных штрафов в сфере безопасности дорожного движения;

155 720 – о взыскании задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

738 722 – по другим видам взыскания в бюджет;

512 800 – о взыскании алиментных платежей;

33 170 – о задолженности по заработной плате и других выплатах, связанных с трудовыми правоотношениями;

252 081 – о взыскании задолженности за коммунальные услуги;

225 038 – по выполнению решений обязательственного характера о начислении и выплате пенсионных и социальных выплат;

545 511 – документы других категорий.

В Украине должна работать эффективная процедура взыскания долгов. Но так же должны быть защищены и те украинцы, которые по какой-то причине не смогли вовремя их выплатить. Кроме того, важно в процессе автоматизации не дойти до ситуации, когда рассмотрение дела в суде превратится в формальность. Ведь некоторые долги, особенно когда речь идет о кредитах, часто могут оказаться спорными.