Усика лишили звания лучшего боксера мира

Абсолютный чемпион мира в трех дивизионах Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) стал лучшим боксером планеты вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound, P4P). Это достижение покорилось 37-летнему американцу после эффектной победе над мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО).

Соответствующий рейтинг представило самое авторитетное издание в мире бокса Ring Magazine. Кроуфорд поднялся сразу на две строчки, потеснив с вершины украинского суперчемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО).

Всего в топ-10 лучших боксеров планеты представлены четыре спортсмены из США, два – из Японии и по одному украинцу, россиянину, канадцу и мексиканцу.

Рейтинг Р4Р журнала The Ring.

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Александр Усик (Украина)

3. Наоя Иноуэ (Япония)

4. Дмитрий Бивол (РФ)

5. Артур Бетербиев (Канада)

6. Джесси Родригес (США)

7. Дзюнто Накатани (Япония)

8. Шакур Стивенсон (США)

9. Дэвид Бенавидес (США)

10. Сауль Альварес (Мексика)

Отметим, что победа над Канело, как называют Альвареса, сделала Кроуфорда первым в истории абсолютным чемпионом в трех весовых категориях. При этом Усик собирал все пояса в двух дивизионах, причем дважды – в супертяжах.

