WBO опубликовала официальное решение по Усику и его титулу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Всемирная боксёрская организация (WBO) официально удовлетворила запрос Александра Усика (24-0, 15 КО) на отсрочку обязательной защиты чемпионских титулов. Украинский боксер останется абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, несмотря на перенос переговоров о поединке против Джозефа Паркера (19-0-1, 18 КО).

Видео дня

Как сообщается в опубликованном решении, чемпионский комитет предоставил 90-дневную отсрочку после того, как команда Усика предоставила медицинские документы о необходимости восстановления. Теперь крайний срок для согласования боя установлен на 25 декабря 2025 года.

При этом в WBO подчеркнули: если Усик проведет обязательный поединок — его статус абсолютного чемпиона сохранится. В случае отказа или невозможности выйти в ринг, временный чемпион организации будет повышен до полноценного обладателя титула.

Полностью текст, который опубликован на официальном аккаунте WBO в соцсети Х выглядит так:

Вопрос:

Рассматривалась петиция команды Усика о 90-дневной отсрочке переговоров о бое против обязательного претендента WBO Джозефа Паркера.

Причина:

Усику нужно время для восстановления после поединка с Тайсоном Фьюри. Его команда предоставила медицинские справки и запросила продление сроков.

Ход событий:

24 июля 2025 года WBO обязала стороны начать переговоры по обязательной защите.

Крайний срок для соглашения был 2 сентября 2025 года.

26 августа появились фото и видео, где Усик выглядит здоровым, что вызвало сомнения у промоутеров Паркера.

1 сентября команда Усика заявила, что фото носили неофициальный характер и не отражают реального медицинского состояния, добавив, что боксёру нужен период восстановления.

3 сентября Queensberry Promotions (команда Паркера) возразила против отсрочки.

Решение WBO:

Петиция Усика удовлетворена — ему предоставлено 90-дневное продление. Переговоры о бое с Паркером должны быть возобновлены не позднее 25 декабря 2025 года. Если Усик выйдет на бой — он сохранит титулы. Если Усик не сможет — временный чемпион WBO станет полноценным чемпионом.

Напомним, что свой крайний бой 38-летний украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO провел 19 июля. Его реванш против 27-летнего обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился нокаутом в пятом раунде.

Как сообщал OBOZ.UA, 33-летний Паркер проведет следующий поединок против временного чемпиона WBA Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО). Пследний бой новозеландец провел 22 февраля, досрочно победив Мартина Баколе, а Уордли в июне нокаутировал Джастиса Гани в десятом раунде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!