США

Головне, що ми маємо зрозуміти - з появою Кушнера, схоже, відбулася зміна переговорної стратегії. США розділили наші переговори всього на дві частини. Умовні 28 пунктів Віткфа та Дмітрієва розділені на 27 і 1. Спочатку американці домовляються з росіянами про все, а потім, вважають, що зможуть дотиснути нас з територіями. Це кардинальна зміна підходу. І кардинальне зменшення ролі України в переговорах, при повному ігноруванні ЄС.

Окремо треба звернути увагу на те, що переговори в Москві, схоже, звелися перш за все до фінансового питання ( питання вигоди для американців). І, схоже, ми маємо ще одну проблему: росіяни наближаються до того, щоб розділити переговори про Україну та переговори Росія-США. Це один з головних викликів на які немає відповіді.

Також хочу звернути увагу на те, що головна ціль переговорів для росіян не території. Головна ціль - повернення Росії в гру. А головна ціль США - мир будь- якою ціною і гроші. Щодо Європи, то вона хоче просто безпекових гарантій. І їх їм дадуть.

На цьому фоні варто відзначити одну подію, яка пройшла мало поміченою у нас: В сенаті відбулися слухання про викрадення українських дітей росіянами в якому взяли участь цілий ряд дуже впливових політиків з обох партій та наш посол Ольга Стефанишина. Практично всі спікери говорили одне: повернення дітей є безумовною передумовою до переговорного процесу. Нагадаю, що це питання є одним з пріоритетів Меланії Трамп і воно буде в фокусі уваги самого Трампа.

Китай.

Схоже, КНР починає дуже акуратно і дуже точечно включатися в переговори. Візит міністра закордонних справ Китаю до Москви за три години до переговорів Віткофа, Кушнера та Путіна явно був не випадковим.

Гра Китаю, як я її розумію наступна:

- КНР старається не допустити "зрощення" Росії та США в питаннях економіки (перш за все рідкоземи та північний морський шлях).схоже, послання Ван І було саме про це.

- КНР вважає, що без Пекіна неможливий сталий мир у Європі, а відтак, навіть після підписання договору про мир, і ЄС, і Україна будуть змушені звертатися до Китаю. Тому, цілком реально, що на цьому етапі ми можемо і не побачити Китай.

- Питання цього майбутнього миру Китай буде увʼязувати з Тайванем.

Україна на цьому полі взагалі не гравець. На жаль.

Україна.

Ми стоїмо напередодні глибокої фінансової кризи, помноженої на високу вірогідність появи серйозних вуличних акцій протесту.

- Вірогідність того, що Україна отримає репараційний кредит стає мінімальною. А відтак, бюджетна дірка в 30 млрд доларів стає дуже реальною.

- Доходи бюджету-2026 мають зрости приблизно на 500 млрд. Це з тим, що збори доходів за 10 місяців цього року виконано на 77% і на кінець року, ми можемо мати невиконання плану, як мінімум, в 300 мільярдів. Іншими словами, станом на зараз маємо реальну бюджетну дірку в 1 трильйон.

- До березня Рада має прийняти закони про введення ПДВ для ФОПів. Це загрожує серйозною проблемою виникнення вуличних акцій протесту.

Що з цим всім робити - відповідей просто не існує. І це все на фоні того, що політична криза не подолана. Звільнення Єрмака без перезавантаження уряду і відкритої дискусії про нові правила гри, просто відтерміновує цю саму кризу.