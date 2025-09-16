'Немедленно!' Усик разозлил фанатов, и они потребовали лишить украинца чемпионских поясов

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вновь стал объектом критики со стороны фанатов. Болельщики резко отреагировали на участие нашего соотечественника в благотворительном футбольном матче, ведь ранее в его команде заявили о травме боксера.

Усик сыграл в матче легенд Португалии и легенд мира во встрече, которая состоялась накануне в Лиссабоне. Украинец сначала появился на поле в середине первого тайма и отыграл 17 минут, а затем вышел на 6-минутный отрезок после перерыва.

Фанаты не прошли мимо этого события. Читатели боксерского сообщества EverythingBoxing | Darshan Desai в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, потребовали от международных организаций отобрать у украинца его титулы.

"Лишите его поясов немедленно", "Я думал, у Усика травма спины", "Ничто не помогает восстановиться лучше, чем когда твоего ожидаемого соперника предупреждают, чтобы он дрался с кем-то другим", "Всемирная боксерская организация, вы должны сделать правильные шаги и лишить Усика пояса, чтобы Фабио Уордли и Джозеф Паркер подрались за титул WBO. То, что делает Усик, неправильно", "Так он не травмирован?" – пишут в комментариях.

В минувшем месяце WBO потребовала от Усика срочно предоставить новое медицинское заключение. Это случилось после того, как в сети появилось видео, где украинский чемпион пляшет на сцене вместе с певцом Иво Бобулом и играет в футбол в благотворительном матче вместе с другими украинскими звездами.

24 июля WBO обязала Усика начать переговоры с Паркером, однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. Также стало известно, что новозеландец определился со следующим соперником.

Позже WBO вынесла официальное решение по карьере Усика. Кроме того, украинца упрекнули в "ужасных последствиях" для супертяжелого веса.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

