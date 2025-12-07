В Украине готовятся к новому масштабному "большому строительству": что хотят построить для Львова

"Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) во Львов. Ожидается, что проведение работ стартует уже в 2026 году. Кроме того, евроколею намерены проложить еще в 2 города на западе страны.

Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там отметили: речь идет об Ужгороде и Черновцах.

"В этом году уже построена евроколея стандарта 1 435 мм от Чопа до Ужгорода протяженностью 22 км. Также продолжается электрификация участка европути Чоп – Ужгород, которую планируется завершить к лету 2026 года", – говорится в сообщении.

При этом там подчеркнули: Украина уже получает грантовое софинансирование от ЕС. Оно покрывает 50% стоимости соответствующих проектов.

Ранее же в самой "Укрзалізниці" отметили: прокладка евроколеи соединить соответствующие города для осуществления в них пересадок на международные маршруты поездов. В то же время, подчеркнули там, планов по покрытию евроколеей всей Украины нет.

"У нас есть очень тяжелые поезда – по 6 000 тонн. В Европе такого нет. ... Мы никогда не "перешеем" всю Украину под европейскую колею. Да и это будет неправильно", – объяснил глава правления"Укрзалізниці" Александр Перцовский.

В Украине запускают новые поезда

В то же время, "Укрзалізниця" запустит сразу 11 новых поездов – в рамках внедрения нового графика. Он начнет действовать уже с 14 декабря. Как рассказали в самом перевозчике, речь идет о поездах:

№33/34 Кривой Рог – Ивано-Франковск.

Он соединит центральные регионы с Прикарпатьем. И, отмечается, "обеспечит комфортное путешествие в туристические локации запада Украины".

№113/114 Харьков – Львов – Ужгород.

Поезд, подчеркивается, является "историческим "бахмутским" рейсом", который является безальтернативным поездом социального значения для Полесья и Волыни.

Он, отмечается, даст возможность легко добраться до западных и восточных регионов Украины жителям прежде всего Житомира, Олевска, Сарны, Рафаловки и других городов.

№47/48 (Краматорск) Барвенково – Чоп.

Как рассказали в "Укрзалізниці", предназначен прежде всего для жителей прифронтовой Донетчины.

"Пока временной конечной остановкой поездов является Барвенково на Харьковщине, "Укрзалізниця" предлагает дополнительный рейс для региона, который поможет быстро добраться до центров реабилитации и восстановления в Карпатах и международного хаба в Чопе, откуда возможны пересадки на европейские рейсы", – сообщили в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9Е-565. Во время ремонта были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд будет курсировать по Киеву – на маршруте городской кольцевой электрички.

