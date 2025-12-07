Думаю, що росіяни будуть ще довго згадувати 2026 рік. Дід путін (тепер він в них в.о. Діда Мороза) вирішив їм подарувати на Новий Рік не тільки податок на телефони, ноутбуки та пральні машини, але й підвищити комунальні тарифи.

Видео дня

За планом кривавого диктатора комуналку росіянам будуть підвищувати двічі. Перший раз комуналка зросте з 1 січня 26 року, а другий раз – вже з 1 жовтня. Влада рф обіцяє, що з нового року комуналка зросте тільки на 1,7%, а от з жовтня вже в залежності від регіонів – від 8 до 22%.

Цього року росіянам обіцяли зростання комунальних платежів на 11%, а вийшло місцями до 40%. Тож 22% має насторожити регіони, особливо віддалені.

Що ж, населенню рф за небажання протестувати проти ідіотської війни потрібно платити з власного гаманця. Втім, на банальному підвищенні вартості комунальних послуг перелік новорічних подарунків не завершився. Днями в мережу злили непублічну інформацію від державної корпорації Россєті, яка скаржиться на дуже поганий фінансовий стан свого підрозділу на Північному Кавказі, та пропонує перекласти дохідне навантаження на інші регіони рф. Простою мовою в новому році росіяни з інших регіонів будуть оплачувати більше за електрику через те що на Північному Кавказі погано оплачують платіжки за світло.

Уряд рф дуже старається з кожним днем підкидувати росіянами все більше і більше аргументів, щоб позбутись путіна і його шайки.