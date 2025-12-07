Видео дня
Блог | Запасная Венгрия у смелой, но трусливой Германии называется Бельгия
Бундестаг не поддержал использование замороженных активов РФ для помощи Украине - за такое использование были только "зеленые", против же проголосовали ХДС/ХСС и СДПГ, а заодно, конечно, "Альтернатива для Германии".
Указывали, в частности, на то, что попытка "настоящего" использования российских активов может осложнить отношения с Бельгией.
В общем, все они в Европе одинаковые, только подстрекать и способны. А Бельгия это просто запасная Венгрия, когда Орбан не справляется. Так что нех нах на Трампушку: других них.
