Бундестаг не поддержал использование замороженных активов РФ для помощи Украине - за такое использование были только "зеленые", против же проголосовали ХДС/ХСС и СДПГ, а заодно, конечно, "Альтернатива для Германии".

Указывали, в частности, на то, что попытка "настоящего" использования российских активов может осложнить отношения с Бельгией.

В общем, все они в Европе одинаковые, только подстрекать и способны. А Бельгия это просто запасная Венгрия, когда Орбан не справляется. Так что нех нах на Трампушку: других них.