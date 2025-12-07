Как пишет Reuters, ордер МУС на арест Путина действует и будет действовать даже в случае заключения мирного соглашения. Об этом заявили заместители прокурора Международного уголовного суда Маме Мандиайе Ньян и Нажат Шамим Хан. Таким образом, спецоперация Кремля, организованная Абрамовичем, в которой участвует Венедиктов, оказалась на грани провала.

Венедиктов в интервью "Ходорковский Life" похвастался тем, что под эгидой Абрамовича помогает возвращению украинских детей в их семьи. Кажется, молодец — святое дело. Однако не всё так просто.

Венедиктов рассказывает сказки о том, что Абрамович взял и по собственной инициативе вдруг начал этим заниматься. Ну вот так пришло ему в голову: добрый человек, да всё-таки и сам сирота. Видимо, Веник держит слушателей за полных идиотов. Абсолютно исключено, что Абрамович мог бы без указания Кремля заняться такой сверхщепетильной международной миссией. Путин поручил ему этим заниматься, чтобы имитировать прогресс в ситуации с похищенными детьми, оставив подавляющее большинство из них в российском плену.

Венедиктов, очевидно, говорит неправду, утверждая, что Абрамович связался с ним и с Муратовым с этой целью до того, как был выдан ордер МУС на арест Путина (или российские власти узнали о такой угрозе). До этого в Кремле не осознавали масштаб проблем, которые создало безумное путинское решение красть украинских детей, и Абрамовичу просто не разрешили бы заниматься их возвращением. Ситуация, вероятно, развивалась следующим образом. Уже после того, как МУС выдал ордер на арест Путина, Абрамович получил от Кремля разрешение или прямое указание заняться сглаживанием этой проблемы — имитацией какого-то прогресса в деле возвращения детей, чтобы смягчить позицию МУС и возмущение в мире в отношении российского киднэппинга. Отчасти получилось: вот уже и Мелания Трамп заявила, что "довольна прогрессом" в репатриации детей. Хотя прогресс этот крошечный: вывезены были десятки тысяч детей, возвращены — единицы.

Цель порученной Абрамовичу спецоперации — освободить Путина от ответственности. То, что в результате кто-то смог вернуться в Украину, — прекрасно; плохо то, что большинство украденных детей продолжают оставаться в российском плену, а Путина пытаются отмазать от ответственности за это.