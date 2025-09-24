'Скоро закончу с боксом. Жду тебя': Усик высмеял дерзкого американца, бросившего ему вызов

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) эффектно поставил на место американского блогера и боксера Джейка Пола (11-1, 7 КО). Тот поделился планами, согласно которым собирается в течении пяти ближайших лет выйти на бой с нашим соотечественником и побить его.

На своей странице в социальной сети Х, ранее известно как Twitter, Усик посмеялся над этим заявлением Пола. Он отметил, что был бы рад подраться с ним по правилам смешанных единоборств в октагоне и фактически вызвал дерзкого американца на такой поединок.

"Хороший план, Джейк. Но я здесь не ради пятого места – только ради первого. Скоро я закончу с боксом, а после этого буду ждать тебя в клетке. Вот и посмотрим, действительно ли у тебя есть яйца и смелость или только жажда хайпа", – написал Усик.

Ранее директор команды нашего боксера Сергей Лапин признался, что переговоры по организации боя Усик – Пол уже ведутся. А искусственный интеллект сделал прогноз на такое противостояние. В свою очередь промоутер Александр Красюк выразил мнение о том, что бой украинского суперчемпиона и американского ютубера станет "убийством, которое принесет серьезные деньги".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звание сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

