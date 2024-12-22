Усик победил Фьюри в реванше. Видео

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) повторно победил британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

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Первый раунд начался в своеобразной разведке, где оба боксера "фехтовали" джебом, пытаясь найти слабые места в обороне друг друга. Александр попытался организовать выпад, но в целом стартовый отрезок прошел без атак.

Во второй трехминутке Тайсон занял центр ринга, а вокруг него "порхал" Усик. Александр бросался в атаку, наносил удар и тут же отскакивал назад. Ближе к концу отрезка Фьюри также попытался ответить несколькими двойками. Одна из плюх британца достигла цели, но украинец даже не дернулся.

Третий раунд начался с прессинга Тайсона Фьюри, который пытался прижать нашего соотечественника к канатам. Британский супертяж выглядел заметно мощнее, но и Усик не отсиживался в защите, работал на ногах. Саша бил в грудь, в живот, не зацикливаясь на голове. Тренер украинца советовал ему в перерыве: "Пробил и разорвал дистанцию".

В четвертом раунде у Усика прошел точный левый боковой точно в подбородок 206-сантиметровому британцу. Тайсон также не отсиживался в защите, несколько раз навалившись на крымчанина в клинчах.

В пятом отрезке Усик пропустил опасный апперкот. Боксер из Украины был вынужден несколько мгновений "велосипедить", избегая ударов британца. Тайсон работал первым номером, пробивая раз за разом Сашу.

Середина дистанции не особенно сказалась на темпе боя. Фьюри по прежнему забирал центр ринга. Усик старался ловить оппонента на отходе. Тайсон не частил с ударами, в отличии от Саши, который работал сериями. Несколько плюх прилетело по бороде Цыганского короля.

Седьмой раунд вышел небогатым на эпизоды. Шла осторожная позиционная борьба. Усик старался рвать дистанцию, реализовав несколько двоек.

Фьюри не выдерживал темп и тренер Усика советовал ему ускориться, делая акцентна прямые удары. Александр вынуждал соперника тратить силы, гоняя по рингу.

9-я трехминутка началась с обоюдоострых атак. Украинский боец пытался бить по корпусу и выходить из клинчей с "выстрелами" в голову Тайсону.

10-й раунд Тайсон Фьюри начал с атак, все больше и больше наваливаясь на украинца в клинчах. Концовка отрезка прошла в настоящей рубке.

В последние два раунда оба боксера максимально выкладывались, чтобы заработать решающие очки.

Украинского чемпиона с разгромной победой поздравили президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко.

Владимир Александрович подчеркнул значимость победы для каждого украинца. Он отметил, что, защитив свои чемпионские титулы, Усик снова доказал: украинцы готовы бороться за своё, несмотря на любые трудности.

Зеленский сравнил эту победу на ринге с борьбой за Украину в других сферах – от поля боя до дипломатии, подчеркнув, что на всех фронтах украинцы отстаивают своё. Завершил он поздравление словами: "Слава Украине!".

Виталий Владимирович отметил блестящую победу Усика в реванше, восхитившись тем, что он сумел защитить все свои титулы, включая звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Кличко подчеркнул, что это был не просто бой, а одно из самых ожидаемых событий в истории бокса, которое вызвало огромный резонанс, особенно среди российских "экспертов".

По словам Кличко, эта победа Усика – не только его личный триумф, но и важное достижение для всей Украины. Мэр также выразил благодарность всем, кто защищает и прославляет страну, завершив поздравление словами: "Слава Украине!"

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

До этого Усик 27 августа на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве победил британского претендента Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) техническим нокаутом в 9-м раунде.

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