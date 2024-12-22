'Всем матерям Украины': Усик прокомментировал победу над Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) поблагодарил Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) за реванш, который состоялся в Эр-Рияде. Комментируя победу единогласным решением судей, наш соотечественник отметил, что справедливость результата надо оценивать не ему.

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Об этом Усик заявил в ринге прямо после поединка, отвечая на вопрос журналиста. Кроме того, Александр отметил, что Фьюри подтвердил свой высокий уровень на протяжении всех 24 раундов, а также наш боксер посвятил свою победу всем матерям Украины.

"Я выиграл. Я не судья, я спортсмен. Судьи должны считать. Я хорошо подготовился. Мне помогла моя жена. Это особенный день для меня, потому что сегодня мои сыновья выиграли свои соревнования. Фьюри – прекрасный боксер. Отличный. Это были прекрасные 24 раунда. Лучшие в моей карьере. Я хочу посвятить эту победу своей маме, которая много лет за меня переживает. И всем матерям Украины", – сказал Усик.

Отметим, что все три судьи отдали Александру победу в реванше над Фьюри со счетом 116-112. Наш соотечественник защитил пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирного боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео лучших моментов реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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