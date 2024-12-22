Сабля Мазепы, истерика Тайсона и победа Украины: как прошел реванш Усик – Фьюри. Фоторепортаж

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) провел защиту своих поясов в реванше с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Боксеры подарили фантастические зрелище в Эр-Рияде, порадовав болельщиков зрелищным боксом, в котором никто не хотел уступать.

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Поединок прошел все 12 раундов, а инициатива походу переходила от одного спортсмена к другому. Украинцу особенно тяжело пришлось в первой половине боя, а вот после экватора Усик начал переигрывать оппонента за счет отличной физической готовности, хотя и попадался на сильные удары.

В итоге все три судьи отдали победу нашему соотечественнику с одинаковым счетом 116-112. Это решение буквально взбесило Фьюри: он отказался от интервью в ринге, а позже заявил, что бы сильнее с разницей минимум в три раунда.

В свою очередь Усик не стал комментировать судейские записки, а вспомнил о своей маме. "Я не судья, я спортсмен. Я хорошо подготовился. Мне помогла моя жена. Это особенный день для меня, потому что сегодня мои сыновья выиграли свои соревнования. Фьюри – прекрасный боксер. Отличный. Это были прекрасные 24 раунда. Я хочу посвятить эту победу своей маме, которая много лет за меня переживает. И всем матерям Украины", – сказал Александр.

Вашему вниманию лучшие фотографии бокса Усик – Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, было опубликовано видео лучших моментов реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кроме того, появилось объяснение необычного поступка украинца в ринге.

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