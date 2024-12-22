Реванш Усик – Фьюри: видео лучших моментов боя

Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри во втором их поединке, защитив свои титулы WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Украинский боксер выиграл по очкам с одинаковыми результатами судейских записок – 116:112. Этот бой стал седьмым успешным выступлением Усика в супертяжелом дивизионе.

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Поединок начался осторожно – соперники изучали друг друга, работая джебами. Усик действовал на ногах, делая акцент на скорости и точных сериях ударов. Фьюри, в свою очередь, контролировал центр ринга, используя габариты и физическую мощь. В третьем раунде британец попытался прижать украинца к канатам, но Александр грамотно разрывал дистанцию, следуя подсказкам тренера.

К середине боя Усик сохранял высокую активность, работая сериями по корпусу и голове соперника. Тайсон продолжал давление, но не мог удержать темп, который задавал украинец. Удары Усика находили цель, особенно запомнился левый боковой в четвертом раунде, попавший в подбородок британца.

Финальные раунды стали решающими: оба бойца выкладывались по максимуму. Усик сохранял преимущество за счёт техники и скорости, в то время как Фьюри все чаще увязал в клинчах. Судьи единогласно отдали победу украинцу, подтвердив его статус сильнейшего боксёра супертяжелого дивизиона.

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