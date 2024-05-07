Непобедимый боксер впервые в карьере улетел в нокдаун, поднялся, и выиграл нокаутом бой за абсолютное чемпионство. Видео

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя "Монстр" Иноуэ (27-0, 24 КО) из Японии победил обязательного претендента по версии WBC мексиканца Луиса "Пантеру" Нери (35-2, 27 КО). Поединок в Токио завершился нокаутом.

Несмотря на то, что Иноуэ был абсолютным фаворитом у всех букмекеров, он улетел в нокдаун уже во 2-м раунде. Мексиканскому бойцу удался эффектный контрхук, который впервые в карьере отправил на канавас чемпиона.

Это не только не сломало Наоя, но наоборот - придало ему сил. Нери безрассудно бросился в атаку, не попал в цель и нарвался в ответ на левый боковой. Судья отсчитал нокдаун.

Постепено японец все больше и больше перехватывал инициативу. Соперник заметно увлекся позиционным боксом, пропустил короткий левый хук и второй раз упал.

Развязка наступила в 6-м раунде. Иноуэ просто стал односторонне избивать Луиса, поставив эффектную точку нокаутом.

Как сообщал OBOZ.UA, в своем прошлом бое Иноуэ добыл эффектную победу над представителем Филиппин Марлоном Тапалесом (37-4, 19 КО) и стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), завоевав титулы IBF, WBA, WBC и WBO.

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