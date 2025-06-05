'Трудно сделать': у Джошуа дали прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Известный британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что его соотечественник Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) не сможет победить Александра Усика (23-0, 14 КО). По словам представителя Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), украинец имеет огромное преимущество в опыте и умениях.

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Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу DAZN Boxing. Глава компании Matchroom Boxing, которая несколько раз выступал соорганизатором боев Усика, подчеркнул, что Дюбуа нужно оказывать на украинца постоянно давление, а это практически невыполнимая задача.

ЧТО СКАЗАЛ ХИРН О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

Когда они встречались в первый раз, мы увидели не лучшую версию Александра Усика. Но я не думаю, что Даниель Дюбуа выглядел так же, как мы это видели в последних боях.

Дюбуа может стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в этом бою. Может, но не станет. Но он очень опасен.

Дюбуа должен быть агрессивным. Он должен очень быстро начать создавать трудности Усику, а это то, что трудно сделать.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

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