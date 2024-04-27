Тайсон Фьюри показал, что с ним происходит перед боем с Усиком. Видео

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) продолжает свою подготовку к поединку 18 мая против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО). У себя в соцсетях непобедимый британец выложил небольшое видео, где показал, как изменилось его тело за тренировочный лагерь.

В ролике стройный и подтянутый 35-летний боксер демонстрирует прекрасную энергию в ринге.

"Сегодня три недели [до поединка]. Ребята, хотел бы, чтобы бой был сегодня вечером", – подписал клип Фьюри.

Для сравнения OBOZ.UA предлагает посмотреть, как выглядел Фьюри перед боем с Владимиром Кличко.

Отметим, что не так давно спарринг-партнер Тайсона показал, как проходит тренировочный лагерь британского боксера.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

20 апреля бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) выразил уверенность, что если Фьюри второй раз сорвет бой с непобедимым украинским супертяжем, то Усику следует искать другого соперника.

В начале февраля Тайсон получил рассечение, из-за которого был отменен поединок 17 февраля, а встреча перенесена на весну 2024-го.

Напомним, что поединок Усик – Фьюри будут обслуживать нейтральные судьи. При этом при их назначении у команд обоих боксеров будет право вето на то, чтобы не допустить к работе рефери, компетентность которых у них вызывает сомнения.

До этого на двух боях Усика и Джошуа всегда работал Виктор Фесечко. Отметим, что глава WBC выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано.

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