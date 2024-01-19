'Словами не передать': небитый украинский супертяж назвал главный недостаток Усика

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) испытывает серьезные трудности при ударах по корпусу, что может стать проблемой в поединке против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). В частности, это продемонстрировал бой с Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО), когда в пятом раунде после грязного удара соперника украинец оказался на канвасе.

Видео дня

Такое мнение в интервью порталу profiboxing.com.ua выразил 28-летний киевлянин Владислав Сиренко (19-0, 16 КО), который провел немало спаррингов с Усиком. При этом он добавил, что любой боксер трудно переносит удар по корпусу – они сбивают дыхание и заставляют замедляться.

"Не могу сказать, что я там как-то сильно попадал и что-то такое видел. Но я так скажу: никто на самом деле не держит хорошие удары по корпусу. Откровенно говорю. Просто есть бойцы, хорошо защищающие корпус. А чистые удары по корпусу – очень неприятно. Словами не передать, как неприятно. Любому бойцу будет трудно перенести такой вот удар. Судя по боям Александра, у него действительно есть вот такая "ахиллессова пята" в виде пропущенных ударов по корпусу", – сказал Сиренко.

Ранее Владислав поделился ожиданиями от боя Усик – Фьюри, который запланирован на 17 февраля, и предположил, что будет делать в ринге британец. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. СМИ раскрыли планы Саудовской Аравии организовать бой победителя поединка против сильнейшего в противостоянии Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!