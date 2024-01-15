Усик – Фьюри: стало известно, какое испытание ждет победителя боя

Победитель боя Тайсона Фьюри (31-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО) должен будет провести защиту пояса абсолютного чемпиона мира против сильнейшего в противостоянии Энтони Джошуа (26-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО). Поединок британца и камерунца официально анонсирован на 8 марта.

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Об этом стало известно на пресс-конференции, которая прошла в Эр-Рияде. Устроитель двух шоу Турки Аль аш-Шейх выразил надежду на то, что победители двух супербоев встретятся между собой, пишет на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, журналист Майкл Бенсон.

При этом представитель Саудовской Аравии не упомянул о том, что в контракте Усика и Фьюри прописан обязательный реванш. А кроме того, известно, что Международная федерация бокса (IBF) намерена лишить абсолютного чемпиона в супертяжелом весе своего пояса сразу после боя украинца и британца 17 февраля.

Ранее OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Тайсона Фьюри и Украину. Кроме того, Александр показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра и Тайсона. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией.

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