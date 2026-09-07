Сколько украинцев считают себя счастливыми даже в условиях войны: опрос показал настроения

Несмотря на все трудности, вызванные полномасштабной войной, 71 % украинцев считают себя счастливыми. В то же время 16 % граждан чувствуют себя несчастными.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС). Социологи выяснили, как украинцы оценивают собственный уровень счастья в условиях войны.

В частности, 31% опрошенных однозначно считают себя счастливыми, а 40% — скорее счастливыми, чем нет. Еще 11% ответили "и да, и нет". В то же время 9% респондентов чувствуют себя скорее несчастными, чем счастливыми, а 7% – несчастными.

В КМИС отметили, что мужчины несколько чаще считают себя счастливыми, чем женщины. По мнению социологов, это в значительной степени связано с тем, что женщины в Украине живут примерно на 10 лет дольше мужчин, тогда как с возрастом уровень счастья снижается. Кроме того, из-за более длительной продолжительности жизни среди женщин старшего возраста больше одиноких, что также негативно влияет на ощущение счастья.

По словам социологов, снижение уровня счастья с возрастом существенно отличает результаты в Украине от данных многих исследований, проведенных в США и европейских странах.

Там зависимость субъективного благополучия от возраста имеет U-образную форму: оно снижается примерно к 45–50 годам, а затем снова растет.

В Украине наблюдается иная тенденция. В мае 2026 года среди людей в возрасте до 40 лет 75% считали себя счастливыми, тогда как среди граждан в возрасте 70 лет и старше — 60%.

Генеральный директор КМИС Владимир Паниотто отметил, что результаты исследований, которые социологи начали проводить после начала полномасштабного вторжения, поначалу могли казаться парадоксальными.

Объективно ситуация в Украине резко ухудшилась: миллионы людей лишились привычного образа жизни, доходов и жилья, а также были разлучены с семьями. В то же время, по словам гендиректора КМИС, в первый период войны многие субъективные показатели не ухудшились, а некоторые даже выросли. Это касалось, в частности, и ощущения счастья.

Как проводился опрос

Исследование проводилось с 7 мая по 3 июня 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

В опросе приняли участие 2007 граждан Украины в возрасте от 18 лет.

В выборку не включались жители временно оккупированных территорий Украины. В то же время среди участников были внутренне перемещенные лица, выехавшие из ВОТ.

Также опрос не проводился среди граждан, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что большинство украинцев не ожидает завершения войны с Россией в ближайшее время. По данным опроса, 21% респондентов надеялись на прекращение боевых действий до конца 2026 года, а ещё 15% — в первой половине 2027-го.

В то же время 45% опрошенных считали, что война продлится как минимум до второй половины 2027 года или еще дольше, тогда как 19% не смогли определиться с прогнозом. Несмотря на это, 61% заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

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