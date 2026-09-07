"Странное отношение": известную теннисистку исключили из сборной Украины перед ЧМ

Четвертая ракетка Украины Александра Олейникова не выступит в составе национальной команды в финальном раунде Кубка Билли Джинг Кинг, который называют чемпионатом мира среди женских сборных. 25-летняя киевлянка изначально была заявлена на турнир, однако, по ее словам, ей сообщили о замене в составе.

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Об этом сама Олейникова рассказала в интервью порталу Sport.ua. Спортсменка, которая активно поддерживает ВСУ и резко выступает против России, из-за чего у нее начался конфликт с Женской теннисной ассоциацией (WTA), предположила, что решение не связано с ее спортивными результатами.

"К сожалению, я не сыграю в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. После поражения во втором круге US Open мне сообщили, что будет произведена замена. У меня есть определенные предположения, что эта замена вызвана неспортивными причинами. Для меня приезд в команду означает, что я должна быть в ней эффективной. Но сейчас я не знаю, влияет ли на это моя активная позиция в целом. Ведь я ощущаю по отношению к себе некоторую напряженность и странное отношение. Не со стороны каждого, но со стороны многих – хотя прямо об этом и не говорят", – сказала Олейникова.

Отметим, что Александра осуждала партнершу по "сине-желтым" Ангелину Калинину за игру в паре с Анной Бондар из Венгрии, которая ездила на турнир в Санкт-Петербург в 2023 году. Также теннисистка критиковала Надежду Киченок за общение с представителями страны-агрессорки.

Финальный этап Кубка Билли Джинг Кинг пройдет с 22 по 27 сентября. В четвертьфинале украинки сыграют с командой Бельгии.

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