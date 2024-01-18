Непобедимый супертяж сказал, что произойдет в бою Усик – Фьюри

Непобедимый украинский супертяж Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) дал свой прогноз на поединок между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО). По мнению 28-летнего киевлянина, Тайсон будет стараться использовать весь свой арсенал нечестной игры.

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"Тайсон будет делать все эти свои хитрые "штучки": заманивать, финтить, где-то немного "грязнить". В этом он очень талантлив. Так что однозначно будет пытаться все это использовать", – цитирует Сиренко profiboxing.com.ua.

Владислав уверен, что главная задача Фьюри – это остановить Усика.

"Сделать так, чтобы Александр меньше двигался. Очень интересно посмотреть, как он все это будет пытаться реализовать. Возможно даже, что каким-то такими "дикими забросами" будет пытаться попасть", – отметил эксперт.

По мнению Сиренко ключевым фактором победы станет физическая готовность бойцов.

"Ведь в ринге они оставят все, отдадут там все силы. Это логично. Потому что для обоих это будет самый важный поединок в жизни. Поэтому важен вопрос, позволит ли им здоровье оставить в ринге все. Думаю, что в этом поединке даже наименьшая на первый взгляд деталька может быть ключевой, может стоить одному из них победы или поражения", – подытожил Владислав Сиренко.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель исторического боя за абсолютный титул в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком получит особенный новый пояс. Непобедимые боксеры 17 февраля сразятся за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

Бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предположил, что этот бой британца и украинца не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик - Фьюри.

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