'Самая грандиозная победа': Дюбуа заявил, что шокирует мир в реванше с Усиком

Обладатель пояса Международной боксерской федерации (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) выразил уверенность в том, что победит Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше. По словам британца, он вынес серьезные уроки из первого противостояния и в буквальном смысле стал другим боксером.

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Об это Дюбуа заявил в интервью YouTube-каналу talk Sport Boxing. 27-летний лондонец отметил, что напряженно работает в своем тренировочном лагере и готовится шокировать мир "самой грандиозной победой в боксе". Он также добавил, что абсолютно не испытывает страха перед Усиком.

"Все, что мне нужно, это выдернуть его навстречу. Я правильно подготовлюсь и когда он выйдет в ринг, я выпущу зверя. Я усердно тренируюсь. Я работаю, как собака на тренировках. В этот раз я выиграю. В этом главное отличие. Я прошел через все в своем тренировочном лагере и готов к самой грандиозной победе в боксе. Я многому научился в первом бою с Усиком, и теперь я новый боец", – сказал Дюбуа.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь сам британец указал на особенность украинцев.

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