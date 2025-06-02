Реванш Усика и Дюбуа: в Британии ждут радикального шага от Фьюри

Победа Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) над Александром Усиком (23-0, 14 КО) может спровоцировать возвращение на ринг Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Цыганский король, как называют боксера из Моркама, который дважды проиграл украинцу и завершил карьеру, наверняка захочет победить соотечественника.

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Такое мнение в интервью talkSport выразил бывший британский боксер Спенсер Оливер. По его словам, Дюбуа своей победой над Усиком может стать настоящим посмешищем для Фьюри, который в минувшем году ничего не смог сделать в боях с украинским супертяжем.

"Мы говорим о современных наследиях и эпохах, где лучшие сражаются с лучшими. Давайте добавим сюда еще победу Даниеля Дюбуа над Александром Усиком 19 июля. Что будет делать Фьюри? Ведь тогда выходит, что появляется такой молодой парень, как Дюбуа, и начинает свой разговор. Так что это очень большое искушение для Фьюри, чтобы вернуться", – сказал Оливер.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

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