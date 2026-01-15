'Хороший момент, чтобы начать пить': Каллас пошутила о мировом кризисе – Politico

Представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас решила в шуточной манере прокомментировать мировой кризис. По ее мнению, глобальные события означают, что сейчас подходящее время, чтобы выпить.

Желанием утаить глобальные проблемы алкоголем глава внешнеполитического ведомства ЕС поделилась в частном разговоре с европейскими парламентариями. Об этом сообщает Politico.

Каллас беспокоит мировой кризис

По данным издания, в частном разговоре с европейскими политиками Каллас заявила, что нынешнее положение дел в мире может означать, что сейчас "подходящий момент" для начала употребления алкоголя. По словам двух человек, присутствовавших в комнате, Каллас заявила лидерам политических групп в Европейском парламенте, что, хотя она и не злоупотребляет алкоголем, сейчас, учитывая события в мире , возможно, настало время начать.

Представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности выступала примерно в то же время, когда министры иностранных дел Гренландии и Дании встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу угроз Дональда Трампа захватить арктический остров.

Главный дипломат ЕС, координирующая внешнюю политику блока от имени 27 правительств и Европейской комиссии, пошутила на заседании Конференции председателей, встречи лидеров групп парламента. Ее комментарии прозвучали после того, как ведущие депутаты Европарламента начали поздравлять друг друга с Новым годом. По словам присутствовавших на заседании, те же депутаты добавили, что глобальные события не сделали этот год таким уж радостным.

На фоне опасений в Европе по поводу возможной аннексии Гренландии Трампом, массовых протестов против исламистского режима в Иране, а также продолжающихся конфликтов на Украине и в секторе Газа и операции США в Венесуэле, геополитика стала наиболее актуальной проблемой для ЕС. Одним из последних шагов Каллас стало заявление Politico о готовности предложить новые санкции против Ирана после подавления протестов правительством, в результате которого, по сообщениям, погибли сотни людей.

Напомним, Каллася заявила, что использование страной-агрессором Россией ракеты "Орешник" против Украины, которое произошло в ночь на 9 января, является явной эскалацией захватчиков и "предупреждением для Европы и США". Одновременно это предупреждение является ответом российского режима на попытки дипломатического прекращения войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, российский пропагандист Владимир Соловьев снова устроил свою экстремистскую истерику. Он публично пригрозил убийством президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю европейской дипломатии Каи Каллас.

