Украинцам через несколько месяцев пересчитают пенсии: какой будет индексация в 2026-м

В 2026-м самое большое повышение пенсий ожидается в марте. Речь идет о традиционной индексации, размер которой зависит от темпов роста зарплат, а также уровня инфляции.

По расчетам OBOZ.UA, в этом году размер индексации должен составлять около 14,6%. Это приблизительные расчеты, потому что окончательные статистические данные подготовят только к концу февраля. Официальных прогнозов по уровню индексации в правительстве не озвучивают.

Индексация считается как сумма от половины инфляции за прошлый год и половины среднегодового роста зарплат за три последних года.

Для большинства пенсионеров именно мартовская индексация может стать едва ли не единственным существенным перерасчетом выплаты. Национальный банк прогнозирует инфляцию в 2025-м на уровне 9,2%. Динамика заработных плат, учитывая прогноз НБУ, за последние три года может составить около 20%.

Таким образом, уровень индексации может быть 14,6%. Предыдущие расчеты OBOZ.UA предусматривали индексацию в 15,4%. Те оценки были сделаны, учитывая предыдущие прогнозы по динамике инфляции и роста зарплат.

Повышают не весь размер пенсии, а только ту часть, которая посчитана по формуле (например, без возрастных доплат). То есть, например, если ваша пенсия составляет 6 300 грн, но из них 300 грн – возрастная доплата, во время индексации в марте повысят пенсию в размере 6 000 грн (если на 15,4%, то до 6 924 грн).

Какими будут пенсии в 2026-м: плохие и хорошие новости

Минимальную пенсию в 2026-м повысят на 9,9% – до 2 595 грн. Сам факт повышения прожиточного минимума (а вместе с тем и минимальной пенсии) – положительная новость. Ведь в Бюджетной декларации (ее предыдущей версии) предполагалось, что и в 2026-м, и в 2027-м социальные стандарты могут быть заморожены.

Плохая новость заключается в том, что такого повышения недостаточно. В 2024-м цены выросли на 12%, в 2025-м – на 9,7% (прогноз), тогда как в 2026-м цены могут вырасти на 9,9%. То есть за три года кумулятивный уровень инфляции составит 31,6%. Тогда как с января 2024-го до конца 2026-го минимальная пенсия вырастет всего лишь на 9,9%.

Это неизбежно приведет к значительному росту уровня бедности среди пенсионеров. В бюджете на 2026-й предусмотрены расходы на Пенсионный фонд в размере 251,3 млрд грн. Это на 14,3 млрд грн больше, чем было в прошлом году.

В целом предусмотрено:

повышение минимальной и максимальной пенсии;

повышение надбавки за стаж;

мартовская индексация пенсии;

продолжение ограничения пенсий, размер которых больше 10 прожиточных минимумов.

Год Минимальная пенсия Максимальная пенсия 2024 2361 23610 2025 2361 23610 2026 2595 25950

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При том, если эта сумма маловата, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

