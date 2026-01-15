Украинцам через несколько месяцев пересчитают пенсии: какой будет индексация в 2026-м
В 2026-м самое большое повышение пенсий ожидается в марте. Речь идет о традиционной индексации, размер которой зависит от темпов роста зарплат, а также уровня инфляции.
По расчетам OBOZ.UA, в этом году размер индексации должен составлять около 14,6%. Это приблизительные расчеты, потому что окончательные статистические данные подготовят только к концу февраля. Официальных прогнозов по уровню индексации в правительстве не озвучивают.
Индексация считается как сумма от половины инфляции за прошлый год и половины среднегодового роста зарплат за три последних года.
Для большинства пенсионеров именно мартовская индексация может стать едва ли не единственным существенным перерасчетом выплаты. Национальный банк прогнозирует инфляцию в 2025-м на уровне 9,2%. Динамика заработных плат, учитывая прогноз НБУ, за последние три года может составить около 20%.
Таким образом, уровень индексации может быть 14,6%. Предыдущие расчеты OBOZ.UA предусматривали индексацию в 15,4%. Те оценки были сделаны, учитывая предыдущие прогнозы по динамике инфляции и роста зарплат.
Повышают не весь размер пенсии, а только ту часть, которая посчитана по формуле (например, без возрастных доплат). То есть, например, если ваша пенсия составляет 6 300 грн, но из них 300 грн – возрастная доплата, во время индексации в марте повысят пенсию в размере 6 000 грн (если на 15,4%, то до 6 924 грн).
Какими будут пенсии в 2026-м: плохие и хорошие новости
Минимальную пенсию в 2026-м повысят на 9,9% – до 2 595 грн. Сам факт повышения прожиточного минимума (а вместе с тем и минимальной пенсии) – положительная новость. Ведь в Бюджетной декларации (ее предыдущей версии) предполагалось, что и в 2026-м, и в 2027-м социальные стандарты могут быть заморожены.
Плохая новость заключается в том, что такого повышения недостаточно. В 2024-м цены выросли на 12%, в 2025-м – на 9,7% (прогноз), тогда как в 2026-м цены могут вырасти на 9,9%. То есть за три года кумулятивный уровень инфляции составит 31,6%. Тогда как с января 2024-го до конца 2026-го минимальная пенсия вырастет всего лишь на 9,9%.
Это неизбежно приведет к значительному росту уровня бедности среди пенсионеров. В бюджете на 2026-й предусмотрены расходы на Пенсионный фонд в размере 251,3 млрд грн. Это на 14,3 млрд грн больше, чем было в прошлом году.
В целом предусмотрено:
- повышение минимальной и максимальной пенсии;
- повышение надбавки за стаж;
- мартовская индексация пенсии;
- продолжение ограничения пенсий, размер которых больше 10 прожиточных минимумов.
Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При том, если эта сумма маловата, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.
