11 января 2026 г. исполнилось 1418 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российская полномасштабная агрессия сравнялась по длине с войной нацистской Германии против СССР 1941-1945 годов. В российской пропаганде часто используется сюжет с лозунгом "можем повторить". Московские медиа намекают, что россияне могут дойти до Берлина сейчас, как когда-то в 1945 году это сделали советские войска. Но Кремль всегда извращает исторические факты.

Советская армия состояла далеко не только из этнических русских, но и многих других народов бывшего СССР. Украинцев на фронте было не меньше россиян. Было три Украинских фронта, которые как часть Советской армии вошли в Европу. В этих фронтах численность украинцев составляла 60%. Первый украинский фронт прошёл всю Польшу и закончил свой боевой путь в Берлине. Второй Украинский фронт вёл бои в Чехословакии и закончил свой путь в Праге. Третий украинский фронт прошёл через Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию в Австрию. Он действовал через Бухарест, Софию, Белград и Будапешт и закончил свой боевой путь в Вене. В ходе Второй мировой войны погибли более 20 миллионов советских граждан.

Около 10 миллионов составляли украинцы. Это на 1,5 миллиона больше, чем погибших русских и это больше всего среди всех европейских народов. Только китайцев погибло больше – 15 миллионов. Однако Китай в то время имел больше населения Украины в 10 раз. При этом демографические потери украинцы понесли ещё больше, чем русские. Всего из 27 миллионов демографических потерь советского населения, потери украинцев составили 14,3 миллиона человек. За огромный вклад в победу над нацизмом Украина получила место среди 51 стран основателей ООН.

Россияне угрожали Европе, что могут "повторить". Они повторили издевательство над людьми, повторили фашизм, повторили почти всё то худшее, что было в ХХ веке. С февраля 2022 г. Россия не достигла ни одной стратегической цели войны против Украины. По состоянию на начало 2026 г. суммарные потери российской армии в Украине составили более 1,22 млн. убитых и раненых. Число только убитых уже достигло 400 тысяч человек. Во Второй мировой войне Сталин безжалостно посылал насмерть миллионы людей. Сейчас это делает Путин.

Российский фашизм, получивший политологическое определение как "рашизм", сейчас угрожает всей Европе. Но у Европы вместе с Украиной есть возможность дать отпор российской агрессии. "Коалиция желающих" заявила, что страны НАТО готовы предоставить гарантии безопасности Украине в послевоенный период. Тем не менее, на самом деле Украина становится гарантией безопасности для европейских стран НАТО. А после серьёзного сокращения американских войск в Европе именно Вооруженные силы Украины могут оказывать действенную поддержку европейским странам. Особенно тем, которые уже в ближайшее время могут подвергнуться российской агрессии. Поэтому формулировка относительно ускоренного вступления Украины в ЕС определена в мирном плане окончания войны в Украине.

Повторно Россия может напасть не только на Украину, но и на одну из сопредельных с ней европейских стран. Речь идёт об Эстонии, Латвии или Литве. Они были в составе Советского Союза, распавшегося в 1991 году. Возможное нападение также на Финляндию и Польшу, входившие в состав Российской империи до 1917 года. США сейчас начали уклоняться давать гарантии безопасности Европе. Так что европейцы могут рассчитывать только на себя и Украину.

А пока Россия продолжает свою агрессивную войну. В ночь на 9 января 2026 года РФ совершила очередную массированную ракетную атаку против Украины. Основной удар был направлен на Киев, взрывы также раздавались во Львове и других регионах Украины. Столица и многие украинские города на морозе минус 10-17 градусов по Цельсию остались на много дней без тепла, электричества и даже воды. Это очередное военное преступление Кремля против украинского гражданского населения. Обстрел вызвал кризис в энергетической и коммунальной сферах Киева. Наиболее критична ситуация с теплоснабжением. Из-за ударов по объектам инфраструктуры была остановлена ​​работа 30 больших котельных. В результате без тепла, света и горячей воды осталось 2 миллиона жителей столицы.

Львовская область стала целью атаки с применением баллистического оружия средней дальности "Орешник". Главный удар пришелся на Стрыйский район. Под обстрелом оказалось подземное хранилище газа. Оно самое большое в Украине и целом континенте и стратегически важно для всей Европы. Характер взрывов и скорость цели, достигающая 13 тыс. км/ч, указывают на использование ракеты типа "Орешник". Она имеет 6 раздельных боевых блоков, каждый из которых затем сам разделялся на 6 зарядов.

Применение ракет типа "Орешник" стало прямым актом устрашения Европы. Москва демонстрирует способность поражать стратегические цели гиперзвуковым оружием вблизи границ НАТО. Кремль пытается принудить западные столицы к капитуляции и принятию российских условий в будущих соглашениях. Целенаправленный удар по крупнейшему подземному хранилищу газа в Европе является покушением на энергетическую безопасность всего континента. Москва сознательно бьет по критическим узлам в период наибольших холодов. Кремль пытается превратить зимние морозы в оружие массового поражения.

Это доказывает, что Россия рассматривает разрушение гражданской инфраструктуры как средство достижения политических целей. Пока мир обсуждает "мирные планы", Москва демонстрирует, что её единственный план – это продолжение разрушений и войны. РФ стремится подавить моральный дух украинцев изнутри. Надеется, что отсутствие света, теплая и постоянная угроза смерти заставят общество давить на власть ради "мира любой ценой".

Атака на энергетическую инфраструктуру Украины произошла одновременно с усилением международного контроля за логистикой экспорта российских энергоресурсов. Американская сторона начала массовые задержания танкеров "теневого флота". Москва использует ракетный террор как прямую месть для попытки Запада перекрыть каналы финансирования войны. РФ пытается доказать, что может нанести энергетический ущерб Европе быстрее, чем санкции подействуют на российскую экономику.

Атака на регион, находящийся вблизи границ НАТО, является попыткой Путина протестовать "красные линии" Запада. Это прямой вызов европейским лидерам. Кремль показывает, что он готов к эскалации прямо у границ ЕС. Он пытается спровоцировать внутренние разногласия между теми, кто призывает к решительному ответу РФ, и теми, кто склонен к умиротворению агрессора из-за страха великой войны. Использование баллистических систем средней дальности, выходящих в верхние слои атмосферы, свидетельствует о том, что Россия выводит конфликт на уровень глобального технологического противостояния.

В ответ на агрессивные действия России США вместе с группой ключевых международных партнеров согласовали масштабный пакет поддержки для Украины. Он в размере $100 миллиардов. Значительная часть средств будет направлена ​​в формате оборонного кредита. Это позволит Киеву закупать современные вооружения и боеприпасы на долгосрочной основе. В западных столицах решение рассматривается не только как финансовый инструмент. Это чёткий политический сигнал России о готовности союзников обеспечивать стабильную военную поддержку Украины.

Новый механизм финансирования позволяет Украине планировать оборонные закупки на несколько лет вперёд. Также ускорить получение критически важных систем ПВО и ракетных комплексов. Пакет включает как прямые кредиты, так и гарантии, открывающие доступ к более широким рынкам вооружений. Это позволяет избежать задержек в снабжении. В Вашингтоне отмечают, что решение принято на фоне роста угроз России.

Оно укрепит обороноспособность Украины в период активных боевых действий. Партнёры подчеркивают, что поддержка Киева – это инвестиция в безопасность Европы и сдерживание дальнейшей агрессии. Пакет в $100 миллиардов может стать одним из мощнейших инструментов долгосрочного сдерживания Кремля. Он демонстрирует, что Запад готов действовать скоординированно и системно, вне зависимости от политических циклов. В Киеве ожидают, что новая программа позволит существенно ускорить получение вооружения и укрепить оборонные возможности в ближайшие месяцы.